Argentina anunció que volverá a tener un torneo femenino tras 34 años

En la imagen, la tenista argentina Nadia Podoroska. EFE/Ian Langsdon/Archivo

Buenos Aires, 10 feb (EFE).- Argentina anunció este miércoles la realización de un torneo de tenis femenino WTA 125K del 31 de octubre al 7 de noviembre en el Buenos Aires Lawn Tennis Club, que marcará el regreso de un certamen del circuito WTA luego de 34 años.

La empresa Tennium, Tennis Global Platform, que tiene a su cargo la organización del certamen masculino del circuito ATP, será la encargada de organizar el torneo de damas que no se realiza en este país sudamericano desde 1987.

En aquella última versión, Gabriela Sabatini obtuvo el título tras vencer en la final a la alemana Isabel Cueto por 6-0 y 6-2 y conquistó el duodécimo título de su carrera.

El torneo repartirá 115.000 dólares en premios y la campeona obtendrá 160 puntos para el ránking de la WTA.

El Argentina Open tendrá un cuadro principal de singles de 32 jugadoras y 16 parejas de dobles, y una clasificación de 16 tenistas en singles. La qualy se realizará entre el domingo 31 de octubre y el lunes 1º de noviembre, día en que dará comienzo también el cuadro principal.

Martín Jaite, director del certamen, comentó: "Es una excelente noticia no sólo para el tenis argentino, sino para el tenis de Sudamérica, porque tener un WTA implica crecimiento y mayores oportunidades para todas las chicas de la región".

Por su parte, Nadia Podoroska en un video enviado desde Melbourne el día de su cumpleaños número 24 enfatizó: "Es una alegría muy grande poder tener un torneo en la Argentina después de 34 años. Ojalá que pueda tener la oportunidad de jugarlo porque es muy bueno no sólo para el tenis argentino sino para todo el tenis sudamericano".