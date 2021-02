Aerolíneas Argentinas hará hoy el cuarto vuelo a Moscú en busca de vacunas

Operarios descargan el 24 de diciembre de 2020 los primeros contenedores de la vacuna rusa Sputnik V contra la covid-19, en el Aeropuerto de Ezeiza en Buenos Aires (Argentina). EFE/Juan Ignacio Roncoroni/Archivo

Buenos Aires, 10 feb (EFE).- La estatal Aerolíneas Argentinas confirmó que en la noche de este miércoles partirá el cuarto vuelo que realiza a Moscú para llevar a Buenos Aires una nueva partida de dosis de la vacuna Sputnik-V.

"Queremos anunciar que está confirmada para hoy, a las 23hs, la salida del vuelo AR1064 de @Aerolineas_AR con destino a Rusia para traer al país más vacunas Sputnik V. La cuarta de estas operaciones muy importantes para hacerle frente a la covid-19", escribió en Twitter el presidente de la compañía, Pablo Ceriani.

El vuelo saldrá del aeropuerto internacional ubicado en la localidad bonaerense de Ezeiza y arribará de vuelta pasado el mediodía de este viernes, con la carga de vacunas, cuya cantidad aún no se especificó, pero se estima que sea de 400.000 dosis del primer componente, según dijeron a Efe fuentes oficiales.

En total, serán 40 horas de operación totales entre las 16 horas de vuelo hacia el aeropuerto ruso de Sheremetievo, el proceso de carga y las casi 18 horas que conlleva el tramo Moscú-Buenos Aires.

"La ruta Buenos Aires-Moscú es la más larga sin escalas que hemos realizado hasta ahora. Esta operación requiere un importante trabajo logístico en coordinación con actores de ambos países. Toda nuestra energía está puesta en cumplir con esta tarea", especificó Ceriani.

EL CUARTO VIAJE

La aerolínea argentina ya hizo tres vuelos a Moscú en búsqueda de las vacunas producidas por el estatal instituto Gamaleya, que por el momento son las únicas que se están administrando en el país suramericano.

La primera remesa, con 300.000 dosis del primer componente, llegó el 24 de diciembre pasado, y comenzaron a ser administradas 5 días después, cuando Argentina inició la campaña de vacunación a personal de salud mayor de 18 años que trabaja en la primera línea de atención de covid-19.

Fue el 14 de enero cuando partió el segundo avión para recoger otras 300.000 dosis pero del segundo componente, complementario al primero y que debe administrarse 21 días después.

Y el 28 de enero arribó a Buenos Aires el más reciente vuelo realizado a Moscú, con un tercer cargamento de vacunas compuesto por 220.000 dosis totales del preparado (110.000 del primer componente y 110.000 del segundo).

LEJOS DE LA CANTIDAD PREVISTA

La cantidad de vacunas recibida hasta ahora queda lejos de las 5 millones de dosis que, según el contrato firmado con el Fondo Ruso de Inversión Directa, se preveía recibir en enero, más allá de los 14,7 millones previstos en febrero.

El pasado 2 de febrero, el presidente argentino, Alberto Fernández, mantuvo una conversación con su homólogo ruso, Vladimir Putin, en la que abordaron los detalles sobre la aplicación en Argentina de la Sputnik-V, vacuna cuyo suministro el mandatario suramericano pidió que quede garantizado en su país y América Latina.

Según las fuentes argentinas, Putin le dijo a Fernández que se está aumentando la producción de la vacuna para que Argentina reciba el volumen de vacunas acordado, y le aseguró que Rusia "aprecia la manera cómo Argentina valora a Sputnik V, a la que calificó como segura y efectiva, y afirmó que ha resultado ser de las mejores del mundo".

No obstante, la charla se dio poco después de conocerse que un análisis del ensayo en fase III de la vacuna, publicados en la revista The Lancet, sugirió que un régimen de dos dosis ofrece una eficacia del 91,6 % contra la enfermedad sintomática; una protección que en mayores de 60 años es muy parecida y se eleva al 91,8 %.

Ante las críticas por parte de la oposición respecto a la demora de las vacunas y la desconfianza que generaba la Sputnik-V antes de la publicación en The Lancet, Fernández lanzó ayer un irónico mensaje.

"Hasta hace 20 días atrás yo era un envenenador serial. Había comprado unas vacunas para envenenar a la gente. Y ahora, no sé cómo pasó, pero me piden por favor que consiga veneno para todos los argentinos", aseveró el mandatario.

EL PLAN DE VACUNACIÓN

Según datos oficiales actualizados hasta este martes, 337.533 personas han recibido hasta ahora en Argentina -que tiene alrededor de 45 millones de habitantes- la primera dosis de la vacuna, mientras que 196.543 obtuvieron ya también la segunda.

Por el momento se sigue vacunando a personal sanitario y, por orden, los siguientes grupos poblacionales en obtener la vacuna serán los adultos mayores de 70 años, los de 60, personal de las Fuerzas Armadas y de seguridad, adultos de 18 a 59 años de grupos en riesgo y otras poblaciones estratégicas.

Además de la vacuna rusa, y mientras avanzan conversaciones con otros laboratorios, Argentina, que estima contar en los próximos meses con más de 50 millones de dosis de diversas vacunas, ha cerrado hasta ahora contratos para recibir vacunas próximamente con la británica AstraZeneca y con la alianza Covax de las Naciones Unidas.