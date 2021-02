Actor Julian Gil tilda de racista orden de borrar bandera de Puerto Rico en Miami

En la imagen, el actor Julián Gil. EFE/ Thais Llorca/Archivo

Miami, 10 feb (EFE).- El actor Julian Gil calificó de racista la nueva orden emitida por la ciudad de Miami para que borre el inmenso mural de la bandera de Puerto Rico que cubre el restaurante "La Placita", del que es uno de los propietarios.

El intérprete, nacido en Argentina pero criado en Puerto Rico, señaló que seguirán peleando contra esa orden, la cual calificó de "acción racista" contra los puertorriqueños y los latinos, según recoge este miércoles la cadena en español Univisión.

"La bandera se queda y la vamos a luchar, claro que lo vamos a hacer", agregó el actor y empresario.

La orden emitida esta semana es la segunda de su tipo, luego de que dos años atrás la ciudad ordenara que "La Placita" debía eliminar la pintura de la gigante bandera que cubría los tres pisos del edificio donde se ubica el restaurante, uno de cuyos dueños es el chef puertorriqueño José Mendín.

La disputa acabó con un acuerdo en enero de 2020 que permitió a los propietarios mantener el mural en el local, ubicado en el distrito histórico MiMo, donde se levantan varias edificaciones de estilo modernista y que es uno de los sellos arquitectónicos de Miami.

La decisión de hace poco más un año fue saludada incluso por el propio alcalde de Miami, Francis Suárez, "los puertorriqueños han sufrido mucho y necesitaban una victoria como esta. Hicimos lo correcto", señaló.

La nueva orden advierte que de no borrar el mural los propietarios pueden perder la licencia de funcionamiento del restaurante, inaugurado en 2018.

"La ciudad de Miami y el distrito MiMo en medio de la pandemia no tienen nada mejor que hacer que volver a decirnos, después de todo lo que hemos pasado ya, de quitar nuestra bandera. Esto es ridículo. Quizás MiMo no se merece mi bandera aquí", señaló en su cuenta de Instagram el chef Mendín.

El mural, que costó unos 25.000 dólares, fue hecho por el artista plástico puertorriqueño Héctor Collazo Hernández.