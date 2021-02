Un día cómo hoy hace ocho años, Ana María Aldón y Ortega Cano daban la bienvenida a su primer hijo en común

04/02/2021 JOSÉ ORTEGA CANO Y ANA MARÍA ALDÓN CON SU HIJO JOSÉ MARÍA EN UNA FOTO DE ARCHIVA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 9 (CHANCE)



El 9 de febrero del 2013 llegaba al mundo José María, el primer hijo biológico de José Ortega Cano junto con Ana María Aldón. La mañana de aquel martes el niño veía la luz por primera vez a la salida de la clínica Ruber Internacional de Madrid cogido en brazos por unos padres orgullosos presentaban al pequeño ante los medios de comunicación allí presentes.



Ana María Aldón salía de cuentas el 27 de febrero, pero unas semanas antes dio a luz al pequeño José María, del que siempre ha asegurado que se porta "Fenomenal" y "Es buenísimo". A la salida del hospital Ortega Cano aseguraba que: "Si es así en lo sucesivo yo creo que va a ser un niño muy tranquilo, no va a dar mucha guerra", ya que, según contaban los felices papás, "No llora".



Lo cierto es que José María ha significado mucho para sus padres, pero también para sus hermanos, Gloria Camila y José Fernando, quienes le adoran y se derriten por estar con él para disfrutar del máximo de tiempo posible. Un niño que vino cuando más lo necesitaban y que ha dado la luz y la alegría que necesitaba el torero y la diseñadora de ropa.



Ortega Cano y Ana María Aldón se enamoraron tan solo verse y desde entonces no han pasado ni un solo momento separados, salvo cuando ella concursó en 'Supervivientes', donde vimos a una mujer de lo más guerrera y fuerte posible. Ahora, han pasado ya 8 años de aquel maravilloso día en el que la colaboradora de televisión daba a luz a José María.