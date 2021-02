Tokio 2020 se reunirá por la polémica sexista mientras sigue la fuga de voluntarios

EFE/EPA/Takashi Aoyama /Archivo

Tokio, 9 feb (EFE).- Los organizadores de los JJ.OO. de Tokio 2020 celebrarán próximamente una reunión de su junta directiva y de consejeros para abordar la polémica surgida a raíz de los comentarios sexistas formulados por su presidente, que han motivado la fuga de centenares de voluntarios.

En la reunión, que podría tener lugar este viernes, según informó la cadena pública japonesa NHK, participará la junta directiva del comité organizador, el órgano con autoridad para tomar decisiones de peso, como seleccionar al presidente; y la junta de consejeros, un órgano superior compuesto por expertos asesores en diversos campos.

La reunión de Tokio 2020 respondería a la gran repercusión dentro y fuera del país de los polémicos comentarios de su presidente, Yoshiro Mori, sobre la supuesta verborrea de las mujeres.

"Oí a alguien decir que si aumentamos el número de mujeres en la junta tenemos que regular el turno de palabra de algún modo o si no, no terminaremos nunca", dijo Mori, de 83 años, durante una reunión extraordinaria del Comité Olímpico de Japón en la que se habló de su objetivo de aumentar el número de mujeres miembros del 20 % al 40 %.

Mori compareció al día siguiente para pedir disculpas y abogó por permanecer en el cargo.

Desde que estalló la polémica ha habido llamamientos por parte del público para que el ex primer ministro de Japón abandonara el cargo al frente de Tokio 2020.

Pese al rechazo manifestado por diversos organismos y parlamentarios nipones, ninguno ha pedido su dimisión.

La laxitud de la respuesta de los organismos públicos japoneses e incluso del Comité Olímpico Internacional (COI), que consideró cerrado el asunto con la disculpa de Mori, ha generado rechazo y la "fuga" de centenares de voluntarios que iban a participar en los Juegos, cuya inauguración está prevista para el próximo 23 de julio.

Alrededor de 390 voluntarios han presentado su renuncia hasta el momento, según cifras de NHK.

Tokio 2020 envió el pasado fin de semana un correo electrónico a sus voluntarios, que lo compartieron a través de las redes sociales, disculpándose por la polémica y pidiendo su apoyo.

Una petición de firmas en la plataforma Change.org para que se emprendan acciones por los comentarios de Mori y se tomen medidas para evitar esos comportamientos superó hoy martes las 141.000 rúbricas.