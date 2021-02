Tenis.-El Mutua Madrid Open contará con revisión electrónica en 2021

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)



La edición de 2021 del Mutua Madrid Open, que se celebrará del 27 de abril al 9 de mayo en la Caja Mágica, contará con revisión electrónica, convirtiéndose en el primer torneo de categoría ATP Masters 1000 y WTA 1000 que dispondrá de esta posibilidad, han informado este martes los organizadores del evento.



El uso de la tecnología en tierra batida -una superficie que cambia constantemente a lo largo del partido por el deslizamiento, las pisadas y las condiciones climáticas-, desarrollada por FOXTENN, fue oficialmente aprobada en noviembre de 2019 y está en período de prueba en algunos torneos seleccionados por ATP y WTA; surgió para mejorar la precisión del arbitraje.



Inicialmente, se había establecido que la tecnología se estrenase en el Mutua Madrid Open 2020, pero el debut tuvo que retrasarse después de que el torneo fuese cancelado como consecuencia de la pandemia de coronavirus.



El director del torneo, Feliciano López, confesó que están "entusiasmados" con la incorporación de la revisión electrónica. "Por un lado, supondrá una ayuda para los jugadores contar con esta tecnología; por el otro, su implementación en el torneo reafirma el ADN innovador y vanguardista del Mutua Madrid Open", afirmó el toledano.



El CEO de FOXTENN, Javier Simón, aseguró que la nueva revisión mejorará la experiencia. "Los sistemas tradicionales realizan una estimación del bote de la pelota, con lo que no tienen en cuenta los cambios que sufre la pista. Por el contrario, la tecnología FOXTENN visualiza la imagen real del bote y no queda afectada por las micro-variaciones constantes de la tierra", apuntó.



El director de ventas de FOXTENN y exnúmero 10 del mundo Félix Mantilla recalcó que con ello se ahorrarán "errores y polémicas. "Como jugador, he vivido muchas situaciones en las que la marca de la pelota no era clara y generaba dudas. Si hubiéramos contado con la tecnología FOXTENN nos habríamos ahorrado muchos errores y polémicas. Es una gran noticia para el tenis", subrayó.



El uso de la revisión electrónica se introdujo por primera vez en el ATP Tour en pista dura en Miami 2006, incorporándose progresivamente al resto de las superficies; en arcilla se había mantenido el protocolo de permitir a los jugadores solicitar al juez de silla la revisión de la marca durante los partidos.



La revisión electrónica, que estará disponible en el Estadio Manolo Santana, se empleará en los partidos individuales y dobles, así como en los de la fase previa tanto en el cuadro masculino ATP como en el femenino WTA.