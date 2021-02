Tenis.-AMP.- Tenis/Australia.- Garbiñe Muguruza comienza firme su andadura en el Abierto de Australia

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)



La tenista hispano-venezolana Garbiñe Muguruza comenzó este martes con paso firme su andadura en el Abierto de Australia, primer 'Grand Slam' de la temporada, tras derrotar por 6-4, 6-1 a la rusa Margarita Gasparyan, mientras que sus compatriotas Paula Badosa, Sara Sorribes y Aliona Bolsova cayeron eliminadas.



Después de afinar su puesto a punto disputando la final en uno de los torneos preparatorios para el 'grande' australiano, la finalista del año pasado ante la estadounidense Sofia Kenin firmó un debut sólido y sin excesivas fisuras en la soleada Margaret Court Arena.



A la doble ganadora de 'Grand Slam' le costó quebrar la resistencia de la 127 del mundo, pero una vez que ganó el igualado primer parcial, ya no tuvo problemas para poner la directa hacia la segunda ronda. Muguruza acabó el partido con 14 golpes ganadores y 12 errores no forzados, y con su servicio luciendo a buen nivel.



La de Caracas únicamente se despistó cuando había conseguido encarrilar el rumbo de la primera manga con un tempranero 'break' y ponerse 3-1. En el siguiente juego, tuvo otra pelota de rotura, pero la rusa la salvó y luego no perdonó un errático juego de su rival para devolverle el quiebre e igualar el choque.



Pero la alegría le duró poco a Gasparyan. Muguruza afiló de nuevo su poderoso 'drive' y recuperó la iniciativa en el marcador, una renta que esta vez, pese a cierta irregularidad en su tenis, no desperdició para cerrar el parcial.



Y ahí acabó la resistencia de la tenista rusa ante la decimocuarta cabeza de serie en Melbourne Park, ayudada por el carrusel de errores de su oponente. La hispano-venezolana blindó su servicio y sólo perdió tres puntos en un parcial dominado de principio a fin.



Ahora, la doble campeona de 'Grand Slam' se medirá este miércoles a otra rusa, Liudmila Samsonova, que evitó un duelo español al dejar fuera a Paula Badosa en tres disputados sets por 6-7(4), 7-6(4) y 7-5 tras más de dos horas y media de partido.



La catalana, que dio positivo por coronavirus durante el confinamiento en Australia, se llevó un primer parcial en el que estuvo 'break' abajo y con su rival sacando para adjudicárselo, una situación que se repitió en el segundo, aunque en este empezó dominando ella. En el tercero y definitivo, llegó a tener 5-3, pero no pudo ganar ningún juego más.



La misma suerte corrió Sara Sorribes, que dijo adiós en dos sets ante la rusa Daria Gavrilova (6-1, 7-5). La castellonense solo pudo aprovechar uno de sus saques en una primera manga en la que su rival se defendió de la única pelota de rotura a la que se enfrentó. En el segundo set, Sorribes contrarrestó los dos primeros 'breaks' de Gavrilova, pero no pudo hacer nada para evitar el tercero en el definitivo juego de la contienda.



Finalmente, la gerundense Aliona Bolsova también se despidió de su aventura en Melbourne Park al perder claramente ante la estadounidense Jennifer Brady, vigesimosegunda favorita y semifinalista del pasado US Open, en dos sets por 6-1, 6-3.