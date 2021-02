Tailandia.- La Justicia niega la libertad bajo fianza a cuatro activistas detenidos por difamar a la Casa Real

La decisión del tribunal provoca protestas en Bangkok



MADRID, 9 (EUROPA PRESS)



Un tribunal de Tailandia ha negado este martes la libertad bajo fianza a cuatro activistas acusados de violar la ley de lesa majestad e incurrir en delitos de difamación contra la Casa Real del país.



La decisión sobre los cuatro acusados, que abogan por reformar la monarquía y continuarán bajo custodia policial, ha provocado protestas en Bangkok, la capital del país.



Los cuatro habrían roto el tabú al criticar abiertamente a la monarquía tailandesa en el país asiático, que registra protestas desde el pasado mes de agosto, aunque estas se han visto suspendidas en gran medida por la pandemia de coronavirus.



Según informaciones del diario 'The Bangkok Post', la Fiscalía ha imputado a Anon Nampa, Parit 'Penguin' Chiwarak, Somyot Prueksakasemsuk and Patiwat 'Mor Lam Bank' Saraiyaem también por sedición y violar lugares que forman parte del Patrimonio Nacional tailandés.



No obstante, los activistas siguen pidiendo la dimisión del primer ministro, el general Prayuth Chan Ocha, y una completa democratización del país. Desde el inicio de las manifestaciones las autoridades han presentado medio centenar de demandas por difamar presuntamente a la monarquía.



La legislación tailandesa castiga los delitos de lesa majestad con penas de hasta 15 años de prisión, algo que los críticos consideran una manera de silenciar el criticismo contra la institución. La ley de lesa majestad no se había usado en más de dos años hasta ahora.