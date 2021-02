Suben a 3.742 los muertos por covid-19 en Honduras y contagios a 155.735

Además, el Sinager registró 21 nuevos fallecimientos por covid-19, con los que ya suman 3.742 desde que la pandemia se comenzó a expandir en Honduras, en marzo de 2020. EFE/Gustavo Amador/Archivo

Tegucigalpa, 8 feb (EFE).- La cifra de muertos en Honduras por covid-19 se elevó este lunes a 3.742 y la de contagios a 155.735, según el informe diario del estatal Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager).

"Para diagnosticar los nuevos casos, el Laboratorio Nacional de Virología efectuó 3.070 pruebas, de las que 1.167 resultaron positivas", para hacer un total de 155.735 en once meses de pandemia, indicó el organismo sanitario en un comunicado.

Además, el Sinager registró 21 nuevos fallecimientos por covid-19, con los que ya suman 3.742 desde que la pandemia se comenzó a expandir en Honduras, en marzo de 2020.

A nivel nacional, según la información oficial, hay 1.036 hondureños hospitalizados, de los que 632 presentan una condición estable, 352 están graves y 52 en unidades de cuidados intensivos.

El Sinager señaló además que otras 119 personas se han recuperado, con las que aumentó a 61.936 el número de las que se han salvado de morir por covid-19.

La situación por la pandemia de covid-19 en el país centroamericano es alarmante, por lo que no se descarta que en marzo se pueda volver a un confinamiento general, como el que se ordenó en 2020 para frenar la expansión de la pandemia, reiteró la ministra de Salud, Alba Consuelo Fuentes.

El coordinador general de Gobierno, Carlos Madero, quien integra una misión hondureña que ahora está en Ginebra, Suiza, indicó hoy que debido a la pandemia, y los efectos de los huracanes Eta e Iota, en noviembre, Honduras es prioridad para la entrega de una alta cantidad de dosis de vacunas de AstraZeneca y Pfizer por medio del programa Covax y la alianza GAVI.

La entrega sería a finales de febrero, indicó Madero, aunque la semana pasada la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud (OMS/OPS), indicaron que todavía no hay una fecha fija, pero que las primeras vacunas estarían llegando en el primer trimestre del presente año.

Madero se refirió al tema al concluir una reunión de alto nivel en Ginebra con Seth Berkley, director ejecutivo de la alianza GAVI, a través de la cual el Gobierno que preside Juan Orlando Hernández solicitó la mayor cantidad de vacuna contra el coronavirus, y que se incluyan dosis de la fabricada por Pfizer, añade la información oficial.

"Nos han comunicado de primera línea que Honduras está priorizada en las entregas de vacunas y se espera que antes que finalice el mes de febrero tengamos entrega de vacunas de AstraZeneca", dijo el alto funcionario.

Las primeras vacunas serán para el personal de primera línea, los médicos, enfermeras, personal de laboratorios y todos los que trabajan en los hospitales, señaló Madero.