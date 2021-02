Rusia.- Borrell anuncia que trabajará en "medidas concretas" para responder a la deriva en Rusia

BRUSELAS, 9 (EUROPA PRESS)



El Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, ha anunciado este martes que planteará "medidas concretas" para contestar a la deriva en Rusia, después de la visita de la semana pasada a Moscú que evidenció el alejamiento entre el bloque comunitario y Moscú.



En una intervención ante el Parlamento Europeo en Bruselas, ha señalado que de cara a la reunión del Consejo de Asuntos Exteriores de finales de febrero tomará la iniciativa para proponer medidas, que no ha querido detallar, pero que incluirán "acciones robustas contra la desinformación, ciberataques y amenazas híbridas".



Según ha indicado, esto servirá de guía para el debate en el seno del Consejo Europeo que en marzo revisará la relación con Rusia, "incluyendo la posible adopción de sanciones".



En su mensaje ante los eurodiputados, Borrell ha reiterado su preocupación por la marcha de la visita, que evidenció que las autoridades rusas no quieren participar de un diálogo constructivo con la UE que incluya Derechos Humanos y libertades políticas. Es más, ha señalado que Moscú ha intentado dividir a la UE con la forma en la que organizó el viaje. "No deberíamos caer en esta trampa", ha insistido.



Con todo, ha defendido mantener los canales de comunicación abiertos con Rusia para los temas de interés de la UE y ha reivindicado las iniciativas europeas con la sociedad civil rusa.