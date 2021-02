Rey Felipe.- Felipe VI: "El ejercicio de un periodismo en libertad es consustancial a la democracia"

09/02/2021 Felipe VI: "El ejercicio de un periodismo en libertad es consustancial a la democracia". Los Reyes presiden el acto de entrega de los Premios APM de Periodismo de los años 2019 y 2020 POLITICA ESPAÑA EUROPA MADRID PRENSA, RADIO Y TELEVISIÓN CASA REAL



MADRID, 9 (EUROPA PRESS)



El Rey Felipe VI ha afirmado este martes que "el ejercicio de un periodismo en libertad es consustancial a la democracia" y, en España, que es buen exponente de ello", hay "excelentes profesionales que con su trabajo contribuyen a fortalecer las instituciones destinadas al servicio de todos los españoles".



Así se ha expresado el monarca en el acto de entrega de los Premios APM de Periodismo de los años 2019 y 2020 que, en esta ocasión, reconocen a Francisco Giménez-Alemán, Carlos Franganillo, Carlos Alsina, Clara Jiménez Cruz, Jaime Santirso, Constantino Mediavilla, Fernando Peinado, Elena Jiménez, Laura Galaup y Manuel Rico.



En este sentido, cree que, en la defensa de los valores y principios del periodismo, los profesiones "no han de sentirse solos: es necesario que cuenten con el respaldo de los responsables de los medios de comunicación".



También ha puesto en valor la labor de los periodistas en el marco de la pandemia de la Covid-19, a la hora de concienciar a la ciudadanía del desafío que supone, así como para generar "esperanza". "Explicar lo sucedido día a día, narrando el trabajo comprometido de nuestros sanitarios y de tantas personas involucradas en paliar la situaciones dramáticas que vivimos, contar también con sensibilidad el sufrimiento de las familias afectadas por la enfermedad, como habéis venido haciendo, ha sido y es esencial para que los ciudadanos se conciencien del desafío que enfrentamos", ha afirmado.



Durante su intervención en el acto, presidido por Sus Majestades los Reyes, Felipe VI ha manifestado que también es esencial "para generar esperanza, tan necesaria en situaciones como esta, a través de aquellas noticias sobre, por ejemplo, el incesante esfuerzo" de los científicos en sus investigaciones acerca del control y la erradicación del virus. Así, ha reivindicado la necesidad del oficio y la labor periodística.



Felipe VI ha puesto de relieve que la "difícil" situación económica que implica la reducción de las fuentes de financiación publicitaria y, en consecuencia, "la precariedad en muchos de los empleos en este ámbito, así como la evolución constante de la tecnología que condiciona el modelo de negocio y la profesión misma, dibujan un escenario complejo para los medios de comunicación".



EL PERIODISMO "ES HOY Y SIEMPRE NECESARIO"



El monarca considera que, pese a los cambios que se viven en el ámbito de la comunicación, el periodismo "es hoy y siempre necesario". "Y los periodistas seguís teniendo la noble misión de servir a la verdad, de transmitir fielmente los hechos en un contexto no exento de dificultades y en donde elementos como la desinformación, las noticias falsas o la propaganda pugnan por influir cada vez más en la realidad", ha manifestado.



Felipe VI ha subrayado que los periodistas "no pueden olvidar" que los destinatarios de su trabajo "esperan de ellos que actúen con rigor, que eviten la precipitación en la difusión de la información y que, además, contrasten o la intenten contrastar antes de difundirla". "No habéis elegido una profesión cualquiera. Verdaderamente, debéis ser conscientes de vuestra enorme responsabilidad ante la sociedad, que espera de vosotros honestidad intelectual, capacidad crítica y análisis rigurosos", ha declarado.



"Nuestra especial y entusiasta enhorabuena a todos los premiados y todo nuestro ánimo a tantos profesionales que os tienen como referencia --y también, en ocasiones, como competencia-- con los que, sobre todo, compartís la pasión por ejercer el periodismo, el oficio, y desentrañar la vida y los acontecimientos que la jalonan en todo el mundo", ha señalado, para después añadir que el trabajo y la trayectoria de todos ellos "ponen de relieve el alto grado de vocación que es necesario para ejercer el periodismo, una profesión apasionante, que también conlleva problemas y muchos desafíos".



"ESFUERZO EXTRAORDINARIO" DE LA PROFESIÓN



El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha agradecido a los Reyes "el cariño y el apoyo" que han sentido los madrileños por su parte "a lo largo de este último año tan complicado y tan difícil". El primer edil de la capital ha indicado que, pese a la complicada situación, "nunca" los españoles han consumido tanta información como a lo largo de estos meses, por lo que ha agradecido el "esfuerzo extraordinario que el conjunto de la profesión" para que los ciudadanos pudieran recibirla.



Martínez Almeida ha puesto de relieve la importancia de que quienes ostentan responsables de institucionales y políticas "en ningún caso" lleven a cabo "señalamientos ni hostigamientos por el simple hecho de cumplir con un derecho fundamental reconocido en nuestra Constitución, como es el derecho a la libre transmisión de la información veraz".



Por su parte, el presidente de la APM, Juan Caño, ha recordado que en el año 2001 el Premio de la Asociación de la Prensa de Madrid al Mejor Periodista Joven del Año fue entregado a Letizia Ortiz Rocasolano. "Hoy Su Majestad la Reina doña Letizia nos hace el honor de presidir este acto junto a Su Majestad el Rey", ha afirmado.



Además, Juan Caño ha asegurado que la "misión" de la asociación, "la búsqueda de la verdad y la defensa de la libertad para hacerla pública se encuentra asediada y cada vez es más evidente que sin periodismo no puede haber democracia".



Finalmente, el periodista Carlos Alsina ha tomado la palabra en nombre de los premiados y ha destacado los puntos que todos ellos tienen en común. Así, ha detallado que les gusta "mucho" trabajar y no tanto teletrabajar; que les interesa la verdad y les irrita la mentira; y que antes de informar les gusta "escuchar y preguntar".