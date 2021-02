Portaltic.-La pandemia empeora el civismo en Internet pero también hace aflorar el sentido de comunidad para afrontar la crisis

09/02/2021 Chica navegando por internet. Recurso POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA MICROSOFT



MADRID, 9 (Portaltic/EP)



El civismo en Internet empeoró desde el arranque de la pandemia de Covid-19 para el 21 por ciento de los españoles, momento en que un mayor número de personas recurrieron a Internet para desahogarse y plasmar sus frustraciones, si bien también una cuarta parte asegura haber notado una mejora, que atribuye a un sentimiento colectivo de 'estamos todos juntos en esto'.



Microsoft ha publicado los nuevos datos de su Índice de Civismo Digital (ICD), 'Civismo, seguridad e interacciones online-2020', en el que de forma anual y desde hace cinco años, Microsoft analiza el estado de civismo digital de adolescentes y adultos en distintos países en todo el mundo.



Para entender el índice, la compañía señala que cuanto más baja sea su lectura (en una escala de cero a 100), menor será la exposición al riesgo de los encuestados y mayor será el nivel de civismo 'online' percibido por las personas de ese país. En este sentido, el ICD global que se desprende del estudio de Microsoft se sitúa en el 67 por ciento, lo que supone una mejora de tres puntos porcentuales con respecto a los resultados de 2019,



En el caso de España, cuyos datos se han incorporado por primera vez a este informe, los resultados lo se sitúan a la par de la media global, con un 67 por ciento, solo por debajo de otros países en Europa, como Dinamarca, Irlanda y Suecia, que con un 68, 74 y 78 por ciento, respectivamente.



Italia se coloca en una posición más favorable que España, aunque con una diferencia de tan solo 3 puntos porcentuales, mientras que Países Bajos (51%), Reino Unido (55%) y Alemania (62%) encabezan la lista de países que mejor civismo 'online' registran en esta región europea, según los encuestados por Microsoft.



En el ranking mundial, los países con las lecturas más altas de incivilidad 'online' fueron Sudáfrica (81%), Rusia (80%) y México (76%).



LOS ADOLESCENTES SUPERAN EN CIVISMO 'ONLINE' Y CONCIENCIACIÓN A LOS ADULTOS



Por grupos de edad, los adolescentes fueron los responsables de la notable mejora del civismo 'online' en general. De hecho, el índice de civismo digital de los adolescentes en los 32 países mejoró en tres puntos, pasando de 66 en 2019 al 63 por ciento en 2020, mientras que entre los adultos mejoró solo un punto porcentual, situándose en un 71 por ciento, frente al 72 por ciento del año anterior.



El informe recoge que España va en línea a los resultados globales, con un 64 por ciento en el ICD entre los adolescentes y un 70 por ciento entre los adultos.



En la categoría personal/intrusiva, por ejemplo, el 'contacto no deseado' mejoró notablemente. La compañía destacada que se trata de "un avance importante", porque este tipo de contacto ha sido "la preocupación más común entre los encuestados durante los cinco años de esta investigación".



A nivel global, el 34 por ciento de los encuestados considera que el civismo digital había sido favorable, un 24 por ciento neutral y un 43 por ciento lo veía desfavorable en términos de contacto no deseado, en comparación con hace un año. Estos datos en España difieren: favorable (39%), neutro (41%) y desfavorable (20%).



Además, los jóvenes en todo el mundo mostraron puntuaciones más positivas en las cuatro categorías analizadas (comportamiento, sexual, reputación y temas de índole personal/intrusivo), y entre ellos, los sexuales cayeron casi cuatro puntos porcentuales en el Índice global de 2020 respecto a 2019.



La mayor concienciación de los adolescentes sobre los riesgos que pueden encontrar en Internet, como la sextorsión y la captación de menores a través de la Red con fines sexuales o de otro tipo, podría estar detrás de la mejora, como apuntan desde Microsoft.



Aún así, alrededor del 40 por ciento de los adolescentes encuestados a nivel global afirma haber estado implicado en un incidente de acoso, bien como objeto del mismo (13% en España), o como espectador (33% en España). Por su parte, el 10 por ciento de los adultos afirma haber estado involucrado en un incidente de acoso en el trabajo.



En conjunto, el 38 por ciento de los encuestados señala haber estado involucrado en un caso de este tipo, con el 19 por ciento identificándose como 'objetivo', el 21 como 'espectador' y el 1 por ciento como colaborador' y 'acosador'.



ESPAÑA A LA CABEZA MUNDIAL EN TIMOS, ESTAFAS Y FRAUDES Y EL IMPACTO DE LA PANDEMIA



Según el informe de Microsoft, España, con un 44 por ciento se sitúa 13 puntos por encima de la media mundial en cuanto a engaños, estafas y fraudes en Internet. Además, un 34 por ciento dice haber recibido contacto no deseado en Internet y un 26 por ciento afirma haber sido víctima de 'sexting', un término que hace referencia al envío no deseado y recepción de mensajes, imágenes, vídeos u otros recursos, con contenido sexual a través del móvil u otro dispositivo en la Red.



Por otro lado, en España, uno de cada seis (el 21% de los encuestados) afirma que el civismo en Internet empeoró durante la pandemia de Covid-19, concretamente durante los meses de abril y mayo. Una de las causas más citadas por los encuestados del poco civismo en la Red es que las personas usan Internet para desahogarse y plasmar sus frustraciones.



Sin embargo, algo más de una cuarta parte (26%, en línea con la media global) señala que el civismo digital mejoró durante este tiempo, atribuido en gran medida a un sentimiento colectivo de 'estamos todos juntos en esto'. Los encuestados han señalado que su percepción es que la gente se ayudaba y animaba mutuamente en la Red y mostró un mayor sentido de comunidad, uniéndose para hacer frente a la crisis.