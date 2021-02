Portaltic.-Hackean los servidores de CD Projeckt Red y amenazan con filtrar el código de sus juegos y datos sensibles de la empresa

09/02/2021 Logo CD Projeckt Red. El estudio de desarrollo polaco CD Projeckt Red ha informado de que ha sido víctima de un ataque de tipo 'ransomware' que ha comprometido algunos de los sistemas internas, y por el que los responsables amenazan con filtrar el código fuente e información sensible de la empresa. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA CD PROJECKT RED



MADRID, 9 (Portaltic/EP)



El estudio de desarrollo polaco CD Projeckt Red ha informado de que ha sido víctima de un ataque de tipo 'ransomware' que ha comprometido algunos de los sistemas internas, y por el que los responsables amenazan con filtrar el código fuente e información sensible de la empresa.



CD Projeckt Red ha denunciado a través de Twitter un acceso no autorizado a sus sistemas y la infección con un 'ransomware' de algunos de los equipos, que si bien ha afectado a algunos equipos, que han quedado encriptados, no ha tenido impacto en las copias de seguridad.



El estudio ha compartido la nota de secuestro, en la que los atacantes aseguran tener copias completas del código fuente de Cyberpunk 2077, The Witcher 3, Gwent y la versión de The Witcher 3 que no llegó a lanzarse.



También aseguran tener en su poder documentos financieros, administrativos, legales, de Recursos Humanos e inversores, y amenazan con filtrar todos los datos obtenidos si no llegan a un acuerdo. La finalidad es perjudicar la imagen del estudio de desarrollo y hacer que los inversores pierdan la confianza en ellos.



Desde CD Projeckt Red están investigando lo sucedido, y han asegurado que no van a ceder ante las demandas de los ciberatacantes pese a "ser conscientes de que puede llevar a la eventual publicación de los datos comprometidos", como recoge en el comunicado.