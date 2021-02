Portaltic.-El E3 2021 será una experiencia transformada y prepara su formato digital

09/02/2021 Logo del E3. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA ESA



MADRID, 9 (Portaltic/EP)



La organización del E3 de Los Ángeles (Estados Unidos), la principal convención anual de la industria del videojuego, ha asegurado que trabaja para "transformar la experiencia del E3" en su edición de 2021, y planea celebrar el evento de forma digital.



Después de suspender debido a la pandemia de Covid-19 su edición de 2020, que se iba a celebrar el mes de junio, la Entertainment Software Association (ESA), que representa a la industria del videojuego en Estados Unidos, aseguró entonces que esperaba "poder ofrecer el E3 2021 como un evento reinventado que reúne a los fans, medios y la industria".



"Podemos confirmar que estamos transformando la experiencia del E3 en 2021", ha asegurado ahora la organización en declaraciones al portal The Verge.



Asimismo, la ESA ha confirmado en Twitter que prepara actualmente la edición de 2021 y que "pronto" anunciará el formato en el que se celebrará el evento anual de videojuegos, aunque por el momento no ha adelantado más detalles.



El E3 se ha celebrado hasta el momento de forma física en el Centro de Convenciones de Los Ángeles, y tradicionalmente ha sido un evento multitudinario en el que participan tanto los fans como las principales empresas de la industria. La última edición, la de 2019, se cerró con más de 66.000 visitantes en cuatro días.



Sin embargo, la edición de 2021 apostará por un formato virtual de presentaciones en línea, según ha informado Video Games Chronicle, aunque la organización aún no contaría con el apoyo de los estudios de videojuegos, que suelen anunciar y presentar sus títulos en este evento.



La ESA ya trabajó junto a los principales estudios de videojuegos para convertir el E3 2020 en un evento virtual, pero finalmente optó por no celebrar la convención el año pasado.