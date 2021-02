Portaltic.-Así se desvincula la cuenta de WhatsApp de un dispositivo secundario con la función multidispositivo

MADRID, 9 (Portaltic/EP)



WhatsApp trabaja en dos sistemas para la función multidispositivo, uno centrado en la aplicación WhatsApp Web y un segundo con otros dispositivos, y que tendrán una opción para desvincular la cuenta cuando ya no se quiera seguir usando en ellos.



La función multidispositivo se caracteriza por llevar el acceso a la cuenta de WhatsApp a otros equipos distintos del móvil principal en el que la aplicación está instalada. La compañía tecnológica trabaja en una función para el cliente WhatsApp Web, que permitirá utilizar su cuenta incluso sin conexión a Internet en el móvil principal -requisito para usar el servicio actual WhatsApp Web- o cuando este está apagado.



La otra opción multidispositivo vincula la cuenta con otros equipos diferentes (hasta cuatro, aunque este límite puede variar hasta el momento de su implementación final). Al igual que con WhatsApp Web, el usuario no necesitará que el móvil principal tenga una conexión activa a Internet.



Según explican en WABetaInfo, WhatsApp ha incluido en la beta v2.21.30.16 para iOS una opción para que el usuario pueda desvincular el dispositivo secundario de la cuenta principal del servicio de mensajería cuando deje de utilizarla.



La opción se encuentra en el apartado de Ajustes de la Cuenta, debajo de 'solicitar info. de mi cuenta'. Si en el dispositivo principal aparece la opción 'eliminar mi cuenta', en el secundario pasa a ser 'log out' (cerrar sesión).