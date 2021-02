Paraguay sigue sin saber cuándo llegará la primera partida de vacunas

Julio Mazzoleni, ministro de Salud de Paraguay. EFE/Nathalia Aguilar/Archivo

Asunción, 9 feb (EFE).- Paraguay continuaba este martes sin saber con precisión la fecha de llegada ni la cantidad del primer lote de vacunas contra la covid-19 que el Gobierno, con un cronograma de vacunación definido, espera recibir en la segunda quincena de febrero.

En contrapartida, el ministro de Salud, Julio Mazzoleni, afirmó este martes en una comparecencia ante el Congreso que el cronograma de vacunación está listo para iniciar la inmunización entre 48 y 72 horas después de la llegada de la primera partida.

"Concreta y honestamente el propio mecanismo Covax no tiene todavía los números cerrados sobre cuáles son los que nos van a venir", dijo Mazzoleni ante la Comisión Permanente del Congreso (CPC) al referirse a la plataforma de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Con este sistema multilateral de distribución igualitaria de la OMS para países pobres y en vías de desarrollo Paraguay acordó la entrega de 4,3 millones de dosis como para inmunizar al 30 % de su población, de siete millones.

Fuera de ese mecanismo, el Gobierno gestiona otra partida de 3 millones de dosis a través de negociaciones directas con las empresas del sector o por medio de acuerdos bilaterales como el que le permitirá acceder a la vacuna Sputnik V.

Mazzoleni señaló que con las empresas farmacéuticas han estado "restringidos por un acuerdo de confidencialidad y en otros casos simplemente porque los procesos de logística se siguen cerrando conforme se acercan los plazos" de entrega.

El ministro atribuyó la incertidumbre a la compleja situación que se vive a nivel global ante la demanda, y afirmó que Israel es el único país que está vacunando por encima del 20 % de su población, la naciones desarrolladas entre el 2,5 % "y la gran mayoría está por debajo del 1 %".

El jefe de Estado, Mario Abdo Benítez, había anunciado el 31 de enero pasado la llegada de 300.000 dosis a través de Covax en la segunda quincena de febrero, y la cifra fue recortada a la mitad por fuentes sanitarias según pasaban los días.

En todo caso, algunas autoridades de la cartera refirieron que esa partida llegaría por lotes.

"Por qué se nos dijo 300.000 y ahora resulta que no, porque, salvo Uruguay el resto (de los países de la región) está vacunando", preguntó en la sesión del Congreso la senadora opositora Desirée Masi, al señalar que "toda esta espectativa" genera incertidumbre en la población.

CRONOGRAMA

Con respecto a la vacunación, el ministro explicó que el cronograma contempla tres etapas según los niveles de riesgos y exposición de la población, por lo que en la primera de ellas figuran todo el personal sanitario.

En la segunda fase serán inmunizados personas adultas entre 18 y 59 años con enfermedades de base, docentes con criterios de vulnerabilidad y maestros del nivel inicial y primario para un año lectivo que será de manera semipresencial, explicó

Y en la tercera, el personal aeroportuario, militar y policial que no entraron en la fase anterior, personas privadas de libertad y trabajadores no esenciales.

Desde el primer caso reportado el 7 de marzo de 2020, Paraguay acumula 138.945 contagios con una media por debajo de los 1.000 casos, mientras que la cifra de fallecidos es 2.846, con un promedio de entre 15 y 20 por día.