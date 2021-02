ONG piden al fiscal que investigue la toma del Congreso salvadoreño por militares

Representantes de organizaciones sociales y sindicales se concentraron hoy en una de las entradas de la Asamblea Legislativa en San Salvador (El Salvador). EFE/Rodrigo Sura

San Salvador, 9 feb (EFE).- Un grupo de organizaciones de la sociedad civil entregaron este martes una carta dirigida al fiscal general, Raúl Melara, en la que le piden que "investigue de manera formal" la toma del Congreso de El Salvador por militares armados que acompañaban al presidente Nayib Bukele.

El Salvador cumple hoy un año desde que el presidente Bukele ingresó con soldados armados a la Asamblea Legislativa, una acción que prendió las alarmas internacionales.

Rodolfo Calles, representante de la Coordinadora Salvadoreña de Movimientos Populares, consideró que dicho suceso "no ha sido debidamente investigado por parte de las autoridades, por lo que solicitamos que se deduzcan responsabilidades".

"Venimos esta mañana a presentar una carta al fiscal general para pedir que proceda con las investigaciones sobre los hechos que ocurrieron en la Asamblea Legislativa el 9 de febrero para que los hechos no se vuelvan a repetir", dijo Calles en una rueda de prensa.

Señaló que también solicitan a Melara que pida que se retire el fuero (protección) constitucional a los funcionarios que "participaron en el hecho para que sean investigados de manera formal".

Por su parte, Roberto Zapata indicó que "es muy importante no callar lo que sucedió ese día, aunque sabemos que estamos en un contexto socio-político bastante complicado, un contexto donde muchas personas sienten miedo de expresarse".

"Necesitamos que la población tome conciencia al respecto de lo que estamos perdiendo y los retrocesos en materia de institucionalidad y democracia que se están dando en la actualidad", expresó.

El fiscal Melara aseguró en agosto pasado, casi seis meses después de lo sucedido, que no poseía "elementos necesarios para imputar un delito" por la irrupción militar del 9 de febrero.

"Creo que fueron excesos, sí creo que fue un exceso la militarización de la Asamblea Legislativa. No podemos determinar jurídicamente un hecho de violencia porque no lo tenemos documentado", dijo Melara.

Sin embargo, una comisión especial del Parlamento, de mayoría opositora, realizó un largo interrogatorio público al ministro de la Defensa de El Salvador, René Merino, para cuestionar la obediencia del Ejército a la Constitución frente a las órdenes de Bukele.

"Nunca me ha dado el señor presidente de la República y comandante general de la Fuerza Armada una orden inconstitucional. Somos respetuosos de la ley", aseguró el jefe castrense en su primera intervención.

ORGANIZACIONES CONDENAN NUEVAMENTE EL HECHO

Unas 100 personas de organizaciones sociales y sindicales se concentraron este martes en una de las entradas de la Asamblea Legislativa para manifestarse en contra de lo sucedido el pasado 9 de febrero.

"Nos hemos reunido para rechazar nuevamente y de manera contundentemente el 9 de febrero de 2020 y para alzar nuestras voces para un nunca más. Nunca más se debe de violentar la independencia de cada uno de los Estados", señaló a la prensa la sindicalista María Rosa López.

La manifestante pidió a los diputados del Congreso que una comisión especial "busque retirar el fuero al presidente Bukele para que sea procesado por ese acto considerado como un golpe de Estado fallido".

"Que estos actos del presidente Bukele nunca más se repitan en El Salvador", agregó.