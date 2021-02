Obama reitera el llamado a los estadounidenses a vacunarse

En la imagen, el expresidente estadounidense Barack Obama (2009-2017). EFE/Tasos Katopodis/Archivo

Washington, 9 feb (EFE).- El expresidente estadounidense Barack Obama (2009-2017) insistió este martes en su llamado a favor de vacunarse en contra de la covid-19 y rechazó la desinformación que circula en torno a las vacunas.

"Hay mucha desinformación por ahí, pero aquí está la verdad: debes recibir una vacuna (contra la) COVID tan pronto como esté disponible para ti. Esto podría salvar tu vida, o la de un ser querido", escribió el exgobernante en su cuenta de Twitter.

Y acompañó su invitación con un artículo del diario The New York Times en el que un grupo de 60 expertos de salud urge a los afroamericanos a vacunarse.

"Nos sentimos obligados a defender que todos los afroamericanos deben vacunarse para protegerse de una pandemia que los ha matado de manera desproporcionada a una tasa 1,5 veces mayor que la de estadounidenses blancos en los casos en los que se conoce la raza -una tasa que probablemente sea muy conservadora", señalan los expertos, integrantes de la Academia Nacional de Medicina de EE.UU.

En la nota, citan un sondeo de la Kaiser Family Foundation según el cual, el 43 % de los afroamericanos "está adoptando un enfoque de 'esperar y ver' para recibir una vacuna", mientras que el 14 % dijo que "definitivamente no" la recibiría y un 8 % aseguró que lo haría sólo si fuera obligatorio. El 35 % señaló que se vacunaría o que ya lo había hecho.

El pasado 2 de diciembre, Obama abogó a favor de la vacuna y aseguró entonces que está "absolutamente" dispuesto a recibirla en cuanto esté disponible para la población con menor riesgo.

"Si Anthony Fauci (el principal epidemiólogo de la Casa Blanca) me dice que esta vacuna es segura y puede vacunar, ya sabes, inmunizarte de contraer la covid, absolutamente voy a tomarla", afirmó Obama en una entrevista con la emisora de radio por satélite SiriusXM.

Además de Obama, los expresidentes George W. Bush (2001-2009) y Bill Clinton (1993-2001) se han dicho dispuestos a vacunarse contra el covid-19 ante las cámaras, en un intento por promover la confianza entre el público estadounidense.