Nadal vence por tres sets a Djere a pesar de sus molestias

El español Rafael Nadal durante su partido contra el serbio Laslo Djere en el Abierto de Australia. EFE/EPA/DAVE HUNT

Melbourne (Australia), 9 feb (EFE).- El español Rafael Nadal (2) venció en su estreno en el Abierto de Australia en tres sets al serbio Laslo Djere (6-3, 6-4 y 6-2), a pesar las dudas generadas por sus problemas de espalda al sacar.

“Han sido quince días difíciles para mí por mis molestias y al menos he podido sobrevivir. Estoy contento de haber avanzado en tres sets”, comentó tras la conclusión del partido.

El balear concretó su pase a la segunda ronda por decimoquinta vez en Melbourne Park, en la que fue su decimosexta participación en el primer Grand Slam de la temporada.

Tan solo cayó una vez en primera ronda, al tropezar en su estreno de la edición de 2016 ante su compatriota Fernando Verdasco. En la pasada edición llegó hasta los cuartos de final.

Nada comenzó conservador al servicio, como consecuencia de las molestias en la espalda, después de cerrar una primera manga por 6-3 en la que acumuló un solo saque directo.

Su falta de potencia en el servicio no le supuso ningún problema dado que mantuvo a su rival, el serbio Djere, bajo control en todo momento tras conseguir una rotura en el tramo final, después de que el balcánico intimidara previamente el servicio del español en blanco.

Djere se animó y ofreció su mejor tenis durante el segundo asalto, pero la concentración del balear, que no bajó la guardia en ningún momento, le privó de apropiarse una segunda manga que cayó del lado de Nadal por 6-4 tras cerrar un último juego al servicio complicado, en el que salvó dos pelotas de rotura.

Se desinfló en el último set y Nadal aprovechó la situación para ofrecer varias derechas paralelas que levantaron al público de la pista Rod Laver de sus asientos.

Su próximo rival se conocerá tras la conclusión del partido que enfrenta al estadounidense Michael Mmoh con el serbio Viktor Troicki, en un choque en el que ambos tenistas proceden de la fase de clasificación.