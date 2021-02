Música, marcha y ahora una película: cómo un joven artista negro presiona por justicia en EEUU

Por Donna Bryson

9 feb (Reuters) - El músico Nathan Nzanga ha marchado en Portland, Chicago y su ciudad natal Seattle.

El rapero también ha escrito canciones que reflejan por qué protesta, composiciones que piden un cambio y cuentan su historia como afroamericano y como estadounidense hijo de padres inmigrantes del Congo.

Una película protagonizada por Nzanga con su música, lanzada en enero de forma online, suma su perspectiva artística al movimiento de justicia social.

"Siento que Dios me dio el regalo de poder contar historias", dijo Nzanga a Reuters, en declaraciones vía Zoom desde su habitación en Seattle decorada con carteles de figuras como Martin Luther King Jr., Malcolm X y Nelson Mandela. "Estoy tratando de encontrar maneras de asegurarme de que veamos al ser humano en el otro", agregó.

El filme de 13 minutos de Nzanga hecho con el director Caleb Slain, titulado "Enough", comienza con la canción "Truce". Nzanga, ahora de 22 años, la escribió cuando era un adolescente en un campamento de verano en 2016.

Nzanga seguía las noticias entre las actividades del campamento y se enteró de la muerte de Alton Sterling el 5 de julio de 2016, después de que la policía lo matara a tiros en una tienda en Baton Rouge, Louisiana.

El 6 de julio, un tiroteo de la policía en una parada de tráfico en Minnesota terminó con la vida de Philando Castile. El 7 de julio, un hombre armado mató a cinco oficiales durante una manifestación contra la brutalidad policial en Dallas antes de ser asesinado luego de un enfrentamiento con la policía.

"Parece que todos los días agregamos algunos nombres más a la lista", escribió Nzanga en "Truce" y agregó: "Tengo miedo de ser el próximo al que golpearán".

El profesor Michael Eric Dyson, de Vanderbilt, cuyo libro "Tears We Cannot Stop: A Sermon to White America" también se inspiró en esos eventos de julio, dijo a Reuters que el arte de Nzanga "nos fuerza a pensar y reflexionar de una manera seria".

La película lleva el nombre e incluye otra de las canciones de Nzanga que escribió luego de la muerte de George Floyd el 25 de mayo de 2020, quien murió luego de que un policía blanco lo inmovilizó en el suelo en una posición que lo hizo suplicar por aire hasta que dejó de responder.

"Cada vez que pasa algo así, nos vemos en la persona que la policía ha decidido no tratar como un humano", dijo Nzanga. (Reporte de Donna Bryson. Editado en español por Lucila Sigal)