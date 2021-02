Muguruza: “Mantengo la inercia del torneo anterior”. EFE/EPA/DAVE HUNT

Melbourne (Australia), 9 feb (EFE).- La española Garbiñe Muguruza (14) explicó que trata de mantener la inercia que consiguió durante su último torneo, en el que cayó en la final tras un duro choque ante la local Ashleigh Barty (1), para afrontar el reto del Abierto de Australia al más alto nivel.

“Estoy satisfecha porque después de haber jugado tantos partidos seguidos la semana pasada, he sido capaz de mantener la concentración y el nivel”, explicó en rueda de prensa tras superar su estreno ante la rusa Margarita Gasparyan por 6-4 y 6-0.

Muguruza se enfrentará en siguiente ronda a su compatriota Paula Badosa o a la rusa Liudmila Samsonova, de quienes no comentó nada al respecto ya que “será un partido más”.

“El partido será mañana y da igual sea quien sea la rival. Es cierto que no me he enfrentado a muchas españolas en competición Grand Slam”, admitió.

Por última, la jugadora nacida en Caracas (Venezuela) aseguró que las condiciones climatológicas de este año, que han registrado temperaturas más frescas que años anteriores como consecuencia de haberse celebrado en febrero, ayudan a todos los jugadores.

“El verano en Australia cuenta con temperaturas muy extremas y a veces se han tenido que parar partidos por golpes de calor. Lo de este año es con lo que jugamos habitualmente, estamos más acostumbradas”, concluyó.