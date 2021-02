MERCADOS A.LATINA-Monedas cierran con pérdidas por factores locales, ignoran baja del dólar

(Actualiza con cierres) Por Nelson Bocanegra BOGOTÁ, 9 feb (Reuters) - La mayoría de monedas de América Latina cerraron el martes con pérdidas, en contraste con algunas bolsas que lograron alzas, en un mercado enfocado en factores locales, pese a que el dólar bajó a mínimos de dos semanas y a que el petróleo extendió las ganancias. * No obstante, los agentes condicionaron la tendencia a las noticias relacionadas con el plan de estímulo en Estados Unidos. * El mandatario Joe Biden se reunirá el martes con los presidentes ejecutivos de JPMorgan Chase, Walmart, Gap Inc y Lowe's Companies, hablarán sobre el paquete de 1,9 billones de dólares conocido como el Plan de Rescate Estadounidense, en el marco de sus esfuerzos para impulsar una economía que sigue afectada por la pandemia del coronavirus. * En Brasil, el real logró descontar gran parte de las pérdidas de la sesión y terminó con una depreciación de un 0,19%, con los agentes expectantes a los acontecimientos políticos en Brasilia en medio de discusiones sobre nuevas medidas de ayuda de emergencia y persistentes incertidumbres fiscales. * En la bolsa, el índice de acciones Bovespa volteó su tendencia y cayó 0,23% a 119.416 puntos presionada por la acción de Petrobras. * El peso mexicano revirtió las ganancias iniciales y culminó con baja de un 0,14%, con los agentes cautos antes de la reunión de política monetaria del jueves en la que el mercado apuesta a que el banco central recortaría la tasa de interés ante el débil panorama para la economía local por la pandemia de coronavirus y pese a un esperado repunte de la inflación. * En tanto, el referencial índice bursátil S&P/BMV IPC subió un 1.86%, mientras el mercado espera más reportes corporativos del cuarto trimestre, como el de la gigante de telecomunicaciones América Móvil más tarde en el día. * "Las expectativas de reportes que veremos con más frecuencia a partir de este martes con la entrega de resultados de América Móvil podrían reanimar al mercado, aun cuando el IPC todavía no ha logrado superar la media móvil de un mes ubicada alrededor de 45,000 puntos", dijo la consultoría Metanálisis en un reporte. * El peso chileno cerró las operaciones del martes con una baja de un 0,10% a 734,80/735,10 unidades por dólar y el índice IPSA repuntó un 1,24%, a 4.542,72 puntos. * El peso argentino perdió un 0,11%, controlado por el banco central (BCRA) para ayudar al Gobierno a frenar una galopante inflación, dijeron operadores; en tanto que el índice accionario S&P Merval de la bolsa de Buenos Aires mejoró un 0,46%, que se suma a la ganancia del 7,82% que acumuló en las anteriores seis jornadas. * A su turno, el peso colombiano contuvo parte de las bajas y cedió al final un 0,25%, al tiempo que el índice bursátil de la bolsa, el COLCAP se deslizó un 0,22%. * La moneda peruana, el sol, se apreció un 0,08% a 3,638/3,639 unidades por dólar y el índice referencial de la bolsa subió un 1,19%, a 597,93 puntos, ante el empuje de acciones del sector bancos y empresas de consumo. Cotizaciones a las 2137 GMT Índices accionarios Cotización Var pct Var pct diaria en el año MSCI Mercados 1.399,81 0,32 8,37 emergentes MSCI América Latina 2.413,81 0,15 -1,55 Bovespa Brasil 119.471,62 -0,19 0,3818 IPC México 45.020,96 1,86 2,17 Argentina MerVal 52.266,75 0,458 72,44 COLCAP Colombia 1.380,29 -0,22 -4,85 IPSA Chile 4.542,72 1,24 -11,01 Selectivo Perú 597,93 1,19 16,70 Dólar frente a monedas Cotización Var pct Var pct mensual en el año Real brasileño 5,3781 1,58 -3,42 Peso Mexicano 20,0982 2,49 -0,96 Peso chileno 734,8 0,07 -3,20 Peso colombiano 3.574,55 -0,21 -4,15 Sol peruano 3,6378 0,04 -0,51 Peso argentino 88,26 -1,74 -5,04 (Reporte de Nelson Bocanegra, reporte adicional de Froilán Romero en Santiago, Walter Bianchi en Buenos Aires, Miguel Ángel Gutierrez en Ciudad de México y Marco Aquino en Lima)