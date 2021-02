María Teresa Campos, al margen del distanciamiento entre Carmen Borrego y Alejandra Rubio

29/01/2021 María Teresa Campos, en una imagen reciente. MADRID, 9 (CHANCE) Las recientes declaraciones de Carmen Borrego en una conocida revista confesando que la actitud pública de su sobrina, Alejandra Rubio, en su peor momento la había decepcionado pero que no iba a contestar a una niña de 20 años, han desatado una guerra en la familia Campos. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



Las recientes declaraciones de Carmen Borrego en una conocida revista confesando que la actitud pública de su sobrina, Alejandra Rubio, en su peor momento la había decepcionado pero que no iba a contestar a una niña de 20 años, han desatado una guerra en la familia Campos.



Y es que pese a que tanto tía como sobrina han evitado profundizar en su enfado y han intentado que su distanciamiento no afecte ni a Terelu ni a María Teresa Campos, ninguna puede disimular lo molesta y dolida que está con la otra, haciendo inevitable que nos preguntemos qué pensará la veterana presentadora de este nuevo cisma familiar.



Así, mientras Terelu ha dado la cara en "Viva la vida" y ha intentado mantener la postura pacífica y neutral que la caracteriza en este tipo de confictos, María Teresa prefiere dar la callada por respuesta y mantenerse al margen de la evidente mala relación que tienen su hija pequeña y su nieta.



Muy seria, y tras realizar unos recados en compañía de su inseparable asistente, Gustavo, la malagueña ha llegado a su mansión a las afueras de la capital sin nada que decir sobre la última polémica que protagoniza su familia. Muy seria, María Teresa no reacciona a las preguntas relacionadas con el enfado de Alejandra y Carmen e, impasible, mira al frente intentando capear esta guerra que llega cuando por fin parecía que las cosas empezaban a sonreírle al preparar nuevo programa en Mediaset.