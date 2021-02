Maluma estrena subasta virtual de obras de arte inspiradas en su disco "#7DJ"

Fotografía cedida hoy por las Galerías Adelson donde se muestra un retrato del cantante colombiano Maluma realizado con plástico reciclado por su compatriota el artista Federico Uribe y que forma parte de una muestra que actualmente se exhibe en la galería en el barrio de Wynwood, en Miami (EE.UU.). EFE/Adelson Galleries

Miami, 9 feb (EFE).- El cantante colombiano Maluma lanzó este martes una subasta en línea de obras de arte hechas por su compatriota Federico Uribe, inspiradas en su más reciente disco "#7DJ" y cuya recaudación se destinará a la protección de medioambiente.

La subasta se mantendrá hasta el 28 de febrero en la plataforma Bidsquare y las piezas forman parte de una muestra que actualmente se exhibe en una galería del barrio de Wynwood, en Miami (Florida, EE.UU.), y que incluye la portada del disco "7DJ (7 Días en Jamaica)", hecha a base de basura y material reciclado.

Maluma fichó a Federico Uribe para que fabricara la parte visual del reciente trabajo discográfico del colombiano, un EP que contiene siete canciones y entre las que figuran colaboraciones con los cantantes de reggae Ziggy Marley y Charly Black.

El disco, que fusiona la música urbana latina con el reggae y el dancehall, además viene acompañado de un cortometraje.

"Maluma seleccionó siete piezas hechas con materiales reciclados que retratan nuestra tierra, a través del océano, los bosques, la vida en las granjas y mucho más para acompañar cada tema de su álbum", señala una nota de prensa.

"Uribe es reconocido por ser un artista experto en utilizar materiales reciclados para crear esculturas y piezas de arte únicas", agrega la nota, que destaca que en este proyecto el artista plástico transmite "una visión diferente que fusiona un mundo inmerso de música, arte y vida".

Lo que se recaude de la subasta de las esculturas y piezas de arte se destinará a organizaciones sin fines de lucro en pro del medioambiente, con sede en Colombia, y que trabajan con la fundación del cantante, El Arte De Los Sueños.

Así, el 100 % de lo que se recaude de la venta de la portada del disco irá destinado a las organizaciones Fundación Amigos del Mar, Jardín Botánico de Cartagena y Stand Up Providencia, señala la nota.

Las piezas de arte que no se vendan en la subasta benéfica estarán disponibles en Artsy después del 28 de febrero.

Maluma, cuyo verdadero nombre es Juan Luis Londoño Arias, es uno de los cantantes latinos mas populares y en 2018 se hizo con el Grammy Latino a mejor Album Pop Vocal Contemporáneo por su disco "F.A.M.E.".

Tiene además pendiente de estreno la película "Marry Me", en la que comparte cartel con Jennifer López y que, según se dio a conocer esta semana, no se estrenará hasta el 11 de febrero de 2022, para coincidir con la fiesta de San Valentín aunque un año más tarde de lo inicialmente previsto.