'Loco' Abreu dice que aún tiene "hambre" de fútbol en su regreso a Brasil

El delantero uruguayo Sebastián 'Loco' Abreu. EFE/ Raúl Martínez/Archivo

Sao Paulo, 9 feb (EFE).- El delantero uruguayo Sebastián 'Loco' Abreu afirmó este martes que aún tiene "hambre" de fútbol, en su presentación como nuevo jugador del Athletic Club de Brasil, el club número treinta de su carrera deportiva.

El atacante dijo que espera demostrar con su nuevo equipo "el profesionalismo, la mentalidad, la dedicación, la pasión" y "el hambre" que tiene de "continuar dentro del fútbol", "independientemente de lo que ocurra".

Abreu, de 44 años, prometió dedicación en su etapa como jugador del Athletic Club, con el que disputará el Campeonato Mineiro, que reúne a los mejores equipos del estado brasileño de Minas Gerais, y pidió a la afición disfrutar del momento.

"Obviamente tenemos la responsabilidad de entrenar para poder ganar, pero lo que está ocurriendo es único, no se puede estar triste", señaló a los periodistas.

El Athletic Club, un modesto equipo de la localidad de Sao Joao del Rei, no disputaba la Primera División del Campeonato Mineiro desde hacía más de 50 años.

"Hay personas de 50 años que nunca vieron al Athletic Club en Primera División (del Campeonato Mineiro). Vamos a disfrutar mucho de este momento y yo formaré parte de esto", manifestó.

Abreu situó al Atlético Mineiro, que dirige el técnico argentino Jorge Sampaoli, como el máximo favorito para conquistar el torneo.

"Creo que es el candidato principal para ganar el título, además de la plantilla que tiene, ha hecho contrataciones de alto nivel", apuntó.

La de Athletic Club será la camiseta número 30 a nivel de clubes que vestirá Abreu, a la que hay que sumarle la de la selección uruguaya, todo un récord Guinness en el mundo del fútbol de élite.

Su anterior equipo fue el Boston River de su país, donde militaba desde mediados de 2019 y en el que esta temporada pasó a compaginar las funciones de entrenador y jugador, hasta su renuncia, en noviembre pasado.

No obstante, Abreu no será durante mucho tiempo jugador del Athletic Club, pues ya tiene un acuerdo verbal con la Institución Atlética Sud América para jugar el Campeonato Uruguayo 2021 de la Primera División.

Además de militar en varios equipos uruguayos, Abreu ha jugado en clubes de Argentina, Brasil, Chile, México, Ecuador, Paraguay, El Salvador, España, Grecia e Israel.

En el caso de Brasil, también defendió los colores de Gremio y Botafogo, además de los de otros clubes menos destacados como Figueirense, Bangu y Río Branco.