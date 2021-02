Lasso pide esperar el escrutinio para ver quién pasa a la segunda ronda electoral

El candidato a la presidencia de Ecuador Guillermo Lasso fue registrado este domingo, luego de conocerse los primeros resultados de las elecciones presidenciales, en Quito (Ecuador). EFE/Santiago Fernández

Quito, 8 feb (EFE).- El candidato de centroderecha de Ecuador, Guillermo Lasso, pidió este lunes esperar a que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclame los resultados oficiales del escrutinio para definir los aspirantes a la Presidencia que pasan a una segunda ronda de votaciones el próximo 11 de abril.

Lasso dijo que, ante la cantidad de actas de votación que aún deben ser revisadas por el CNE sobre la primera ronda de los comicios presidenciales, que tuvieron lugar este domingo, es necesario esperar a que termine el proceso oficial y aceptar el resultado que proclame la autoridad.

Según el CNE, con el 98,5 % de las actas de votación procesadas, el progresista Andrés Arauz alcanza el primer lugar con el 32,15 % de la votación; seguido del indígena Yaku Pérez, con el 19,91 %; y Lasso con el 19,58 %, entre los candidatos con mayor opción de entre los dieciséis que se presentaron para los comicios.

Según la normativa, al no alcanzar el ganador los votos suficientes el domingo, deberá terciar en una segunda ronda presidencial con el segundo más votado en la primera vuelta.

Más de 13 millones de ecuatorianos estaban convocados para elegir presidente, vicepresidente, 137 miembros de la Asamblea Nacional y cinco del Parlamento Andino.

La polémica ha surgido por el estrecho margen de diferencia entre el segundo y el tercero, es decir, entre Pérez y Lasso.

Este último hizo notar que en el procesamiento oficial de las actas hay un 13,36 % que presentan incidencias y que, por tanto, no forman parte de la cuenta oficial de votos.

Según la plataforma digital del CNE, con el 98,68 % del escrutinio completado, hay 528 actas aún por contar y 5.246 con incidencia que deben ser contadas de nuevo.

Para el candidato, que habló de unos 1,7 millones de electores, se trata de un "número significativo de votantes" que podría alterar el resultado final, sobre todo en la definición del segundo lugar.

Por ello, Lasso, un accionista bancario, dijo que le parecía lógico esperar a que "el Consejo Nacional Electoral termine de revisar" las actas.

"Hay todavía la posibilidad de pasar a segunda vuelta, que la asumiremos como tal cuando el Consejo Nacional Electoral, la autoridad competente, lo anuncie", subrayó.

Y no dudó en remarcar que aceptará el resultado, sea cual fuere, y que asumirá con "entereza" una derrota que lo elimine de la segunda vuelta electoral.

También ratificó su "espíritu democrático" y "republicano" y pidió a los demás candidatos una "actitud civilizada" hasta que el CNE termine la revisión.

Además, se refirió al planteamiento de Yaku Pérez, quien ha pedido una revisión de todos los votos, al sospechar incluso la posibilidad de un intento de fraude en su contra.

Lasso no compartió la idea de una revisión global y sugirió que se revisen las llamadas "actas con novedad", pero remarcó que no interferirá si la autoridad electoral da pasó al planteamiento de su rival.

"Estamos tranquilos" y "vigilantes, esperando que el CNE termine de contar", insistió el líder del movimiento Creando Oportunidades (CREO), que en la primera vuelta participó en alianza con el derechista Partido Social Cristiano (PSC).

"No podemos decir, en este momento, que ya estamos en segunda vuelta ni podemos decir que no estamos en segunda vuelta", pues "eso depende del conteo final" de las actas de votación, reiteró.

En este momento "no caben ni gritos ni aspavientos ni levantamientos de ningún tipo, porque yo tendré la entereza democrática de reconocer la diferencia, así se trate de un voto en contra", apostilló Lasso.