La vacunación en Perú comenzará por las regiones "en riesgo extremo"

Lima, 8 feb (EFE).- Perú comenzará la vacunación contra el coronavirus SARS-CoV-2 en Lima y las nueve regiones del país que están actualmente en cuarentena por afrontar un "riesgo extremo" ante el avance de la segunda ola de la epidemia.

La información fue confirmada este lunes por los ministros de Cultura, Alejandro Neyra, y de Comercio Exterior, Claudia Cornejo, durante una rueda de prensa en la que ofrecieron los detalles del proceso que se iniciará con un primer lote de 300.000 dosis de la vacuna del laboratorio chino Sinopharm.

"Este primer lote va a ser destinado, a través de un padrón nominal, al personal de salud, en primer lugar a los intensivistas y al personal que se encuentra atendiendo en el área covid de los establecimientos de salud, y luego a todo el personal de salud público-privado a nivel nacional", detalló Cornejo.

A este primer lote, que se recibió este domingo, se sumarán el 14 de febrero otras 700.000 dosis también de Sinopharm, con las que se espera vacunar a todo el personal sanitario del país.

PROCESO DE VACUNACIÓN

En principio, las vacunas se destinarán a Lima Metropolitana y las regiones de Lima provincias, Callao, Áncash, Pasco, Huánuco, Junín, Huancavelica, Ica y Apurímac, que están en cuarentena hasta el próximo 14 de febrero.

El primer ciudadano peruano en ser vacunado este martes será el presidente Francisco Sagasti, quien tiene 76 años, y también quiere demostrar a la ciudadanía que la vacuna es segura y eficaz.

Tras ello, el proceso "va a empezar por aquellas regiones que se encuentran en riesgo extremo", remarcó Cornejo antes de señalar que el primer lote fuera de Lima se enviará a la región central de Huánuco.

"La llegada de la vacuna es la esperanza de tener un mejor futuro, pero entre tanto creo que todos somos conscientes de que es necesario mantener todas las medidas y protocolos de bioseguridad", agregó el ministro Neyra.

SANCIONES Y MEDIDAS

Cornejo informó, además, que el Consejo de Ministros ha aprobado un decreto que busca evitar "cualquier favorecimiento irregular o perjuicio a una persona en el proceso de vacunación".

"Si esto no se cumple cualquier persona podrá denunciarlo", sostuvo antes de confirmar que el Ejecutivo también decidió elevar la alerta sanitaria "a riesgo extremo" en las provincias de Maynas y Mariscal Ramón Castilla, en la región selvática de Loreto, y en la provincia de Puno, en la región sur andina del mismo nombre.

Esto se hizo, agregó, "en vista de que los indicadores sanitarios han sido muy preocupantes" en esas localidades.

900 "FIESTAS COVID"

A pesar de las restricciones oficiales y de los constantes llamamientos a respetar las medidas sanitarias, Neyra detalló que la Policía Nacional ha intervenido hasta el momento en 900 "fiestas covid", como se llama en el país a las reuniones sociales que se organizan en plena pandemia.

Las regiones con más intervenciones han sido las norteñas La Libertad, con 168, y Piura, con 118, así como la sureña Arequipa, con 82, mientras que en Lima se intervino 46 de estas fiestas en lo que va de este mes.

El ministro añadió que desde el 31 de enero, cuando comenzó la cuarentena, se ha intervenido a 73.436 personas y se ha impuesto 37.000 multas por infracciones como transitar o usar vehículos particulares sin autorización, no usar mascarillas ni respetar la distancia o no portar DNI.

EVALUACIÓN DE LA CUARENTENA

Cornejo confirmó, por su parte, que la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, anunciará este miércoles las nuevas medidas que tomará el Ejecutivo tras evaluar la evolución de la enfermedad y el efecto de las restricciones sanitarias.

El Gobierno peruano señala que esta es una cuarentena "diferente", ya que permite realizar numerosas actividades productivas, así como salir de los domicilios a hacer compras de primera necesidad y a caminar o ejercitarse durante una hora diaria.

"Nosotros estamos evaluando permanentemente distintos indicadores sanitarios, económicos y sociales de todas las regiones", dijo la ministra.

Recordó que el Gobierno busca "focalizar las estrategias dependiendo de cómo van avanzando en los distintos territorios" y en sus decisiones siempre tiene en cuenta las necesidades sanitarias y económicas de cada localidad.

SITUACIÓN DE LAS VACUNAS

Además de las vacunas de Sinopharm, de las que Perú se plantea comprar 38 millones, el país sudamericano también comprará 20 millones de vacunas de Pfizer, 14 millones de dosis de AstraZeneca y recibirá 13,3 millones de la iniciativa multilateral Covax Facility.

El Gobierno también ha informado que tiene la intención de adquirir 5 millones de Jhonson & Jhonson, y está en conversaciones para adquirir 13 millones de dosis del laboratorio CureVac, 12 millones de Moderna, 12 de Novavac y 7 de Sinovac.

Perú, que hasta el momento reporta cerca de 1,2 millones de contagios confirmados y más de 42.000 muertos por la pandemia, se encuentra en plena segunda ola de la covid-19, que ya ha superado la capacidad de atención de muchos hospitales y tiene en estado crítico la demanda de oxígeno.