La política monetaria del banco central chino levanta al Hang Seng un 0,53 %

Pekín, 9 feb (EFE).- El índice de referencia de la Bolsa de Hong Kong, el Hang Seng, terminó la jornada de este martes con ganancias del 0,53 %, animado por el anuncio del Banco Popular de China (BPC, central) de que priorizará la estabilidad en sus políticas monetarias.

El selectivo sumó 156,72 puntos hasta los 29.476,19, mientras que el índice que mide el comportamiento de las empresas de la China continental que cotizan en el parqué hongkonés, el Hang Seng China Enterprises, también cerró la sesión en verde, con una subida del 0,37 %.

Entre los subíndices, empate a rojos y verdes: Comercio e Industria sumó un 0,75 %, por el 0,48 % de Finanzas, al tiempo que Servicios perdió un 0,23 %, e Inmobiliaria, un 0,39 %.

Las petroleras estatales CNOOC, Sinopec y Petrochina concluyeron el día con destacados incrementos del 3,38 %, 2,39 % y 2,09 %, respectivamente.

Por su parte, las operadoras de telefonía tuvieron suertes dispares y, mientras China Unicom se anotó un aumento del 0,23 %, China Mobile cayó un 0,53 %.

También resultados mixtos entre las aseguradoras, donde AIA se hizo con un 1,69 % de apreciación, en contraste con el -0,33 % de Ping An y el -0,74 % de China Life.

No fue un buen día para las inmobiliarias, con las contadas excepciones de Wharf Reic (1,17 %), Country Garden (0,54 %) y New World Development (0,29 %).

En ese sector, el rojo se extendió desde el -0,28 % de SHK Properties hasta el -1,96 % de China Overseas.

La socia china de la cervecera Budweiser, Bud APAC, se anotó las ganancias más jugosas, del 4,72 %, seguida de la automotriz Geely, con un 3,72 %.

En el extremo opuesto quedó la fabricante de componentes electrónicos Techtronic, que restó un 2,84 %.

El volumen de negocio de la sesión fue de 149.940 millones de dólares de Hong Kong (19.341 millones de dólares o 16.007 millones de euros).