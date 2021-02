La cantante española Natalia Jiménez anima a romper con el abuso psicológico

En la imagen un registro de la cantante española Natalia Jiménez, durante una entrevista con Efe, en Miami (EE.UU.). EFE/Antoni Belchi/Archivo

San Juan, 9 feb (EFE).- La cantante española Natalia Jiménez se adentra en el problema de la violencia psicológica en el artículo "El abuso invisible" publicado este martes en el diario puertorriqueño "Primera Hora", en el que incita a las mujeres a salir de la tela de araña en la que pueden caer arrastradas por sus parejas.

"Es un sapo. No te pega. Te estrangula con su lengua. Te ahorca recordándote todo lo que haces mal cada día, o todo lo que haces bien, para que no lo sigas haciendo” escribe la española en el artículo al que se refiere este martes en su cuenta de Instagram.

“Erosiona tu identidad al punto de no saber quién eres. Poco a poco consigue convertirte en un ser dependiente, frágil, asustado y sin voz" añade.

La cantante destaca cómo el abusador "te maneja como una marioneta para hacerlo feliz. Y mientras juega con tu endeble voluntad y tu incapacidad, te va convirtiendo cada vez más en lo que él quiere, pero sigue siendo infeliz. Nunca va a ser feliz. Al fin y al cabo, es un sapo".

Jiménez asegura que los abusadores hacen cambiar a las mujeres en todo, comenzando por su pelo y continuando por la ropa, las convicciones y la espiritualidad, para alejarte finalmente de tus amigos, familia y trabajo, cegadas “por promesas anfibias".

ESPERANDO QUE ALGÚN DÍA CAMBIEN LAS COSAS

"Te olvidas de tener sueños, poder, determinación e independencia. Cierras los ojos, te tapas los oídos, esperando que algún día todo cambie. A que el sapo cambie. Pero no cambiará nada", señala la cantante madrileña.

"Tal vez fue un insulto más, una mirada condescendiente, una crítica a un salario que no gana, la censura a la creatividad que él nunca soñó tener", dice la artista, para señalar que, de repente, "planeas salir del pantano. Quedarse es morir. Morir una muerte íntima. Una muerte de quien tu realmente eres. Es más difícil llorar por el futuro que no tendrás, que por el pasado que ya tuviste", asegura.

Por todo ello anima a la mujer a luchar mientras "el sapo seguirá al acecho", aunque como asegura "tú ya rompiste el hechizo".

Jiménez alude a una tela de araña, donde como advierte "el pobre insecto que queda enmarañado en ella y tiene pocas oportunidades de liberarse".

NO HAY HERIDAS QUE DISIMULAR

"Tú no tienes una herida que disimular. El abuso psicológico es invisible, como una enfermedad que corrompe tu autoestima, tu carácter, y extingue la vida que conocías antes. Quizá conociste a tu abusador en un momento vulnerable y te convertiste en una presa fácil", asegura.

La cantante, quien se dio a conocer por la Quinta Estación, recuerda que algunas muestras de control pasan por alejarse de los familiares, de la gente cercana, del dinero y de todo lo conocido para quedar a su merced.

"Cuando quieres salir es demasiado tarde. No puedes pedir ayuda. Vives en una tela de araña, de la que no te puedes despegar. Tu metamorfosis forzada está completa", señala.

Por ello, aconseja pedir ayuda para ir recuperando la confianza en una misma, reconstruir el núcleo profesional y personal, que probablemente están rotos.