Kim Jong-un pide mejorar productividad en sectores clave en reunión plenaria

Seúl, 9 feb (EFE).- El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, ha pedido en un plenario del partido único de su país mejorar la productividad de sectores clave como el metalúrgico o el de fertilizantes en un momento en el que el régimen de Pionyang busca implementar un nuevo plan quinquenal para superar un importante bache económico.

En el plenario, celebrado el lunes, Kim pidió "impulsar la producción de hierro y acero y de fertilizantes concentrando la inversión en las industrias metalúrgica y química, configuradas como el principal eslabón en la cadena de la economía nacional", según una nota publicada hoy por la agencia de noticias norcoreana KCNA.

En su informe al Comité Central del Partido de los Trabajadores Kim también "señaló objetivos importantes que deben alcanzarse este año en campos industriales clave, incluidas las industrias de la energía eléctrica y del carbón, y en los campos del transporte ferroviario, la construcción y los materiales de construcción, la industria ligera y el comercio".

La sesiones plenarias del Comité Central de la única formación política norcoreana suelen celebrarse al menos una vez al año para tratar políticas troncales y temas organizativos.

Esta es la segunda que se celebra este año, ya que la primera tuvo lugar en enero durante el congreso del Partido de los Trabajadores.

Durante el congreso el propio líder admitió las dificultades por las que pasa su empobrecido país, golpeado este año por los cierres fronterizos motivados por la pandemia y varios tifones, y se anunció un nuevo plan económico a cinco años del que no se han divulgado datos concretos.

Para evitar la propagación de la covid-19, Corea del Norte cerró a cal y canto sus fronteras en enero de 2020, lo cual está dificultando la entrada de capital y bienes extranjeros.

Las exhaustivas revisiones a las que se somete a los productos llegados de China, país del que Corea del Norte obtiene en torno al 90 % de sus importaciones, han reducido las exportaciones en un 99 % con respecto a niveles previos a la pandemia, según datos aduaneros de Pekín.

Corea del Norte sigue manteniendo que no ha detectado un solo caso de covid-19 en sus fronteras y, aunque la ausencia total de contagios es una afirmación de la que dudan muchos expertos debido a la porosidad de la frontera con China, hay indicaciones de que el virus no se ha descontrolado en el país más aislado del mundo.