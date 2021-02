08/01/2019 Kiko Rivera cumple 37 años estando más alejado de Isabel Pantoja que nunca . MADRID, 4 (CHANCE) Una fecha que se le vendrá a la mente a Isabel Pantoja en cada minuto del día, y es que hoy cumple años su pequeño del alma, el hombre de su vida, el único apoyo incondicional que tenía... Kiko Rivera celebra este año su 37 cumpleaños estando más alejado que nunca de su madre y todo por descubrir la verdadera realidad de su vida y la de la cantante. Y es que nunca olvidaremos aquella entrevista que dio el dj a finales de noviembre del 2020 en la que destapó la guerra que había iniciado contra la mujer que le dio la vida. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



Una fecha que se le vendrá a la mente a Isabel Pantoja en cada minuto del día, y es que hoy cumple años su pequeño del alma, el hombre de su vida, el único apoyo incondicional que tenía... Kiko Rivera celebra este año su 37 cumpleaños estando más alejado que nunca de su madre y todo por descubrir la verdadera realidad de su vida y la de la cantante. Y es que nunca olvidaremos aquella entrevista que dio el dj a finales de noviembre del 2020 en la que destapó la guerra que había iniciado contra la mujer que le dio la vida.



A pesar de este duro momento, Kiko tiene una familia maravillosa que no solamente le quiere, sino que le apoyo en todas las decisiones que toma y alegra cada vez que le ven de bajón. Su mujer, Irene Rosales, se ha convertido en el apoyo principal para el dj y hoy seguro que celebrará no solamente estos 37 años, sino la suerte de la vida de haber encontrado esa persona que ha sabido complementarle al máximo.



El hijo de Isabel Pantoja estará rodeado de sus hijos, lo más importante que tiene en su vida, pero contará con la ausencia de su madre, aquella persona que se ha pasado toda su vida cantando por España y demás países el amor que le tenía, pero de la que ahora no quiere saber nada tras descubrir los tejemanejes que ha tenido con su parte de la herencia y sobre todo, con las hipotecas que pidió a nombre de su hijo.



Un cumpleaños en el que estará muy presente como decimos la ausencia de Isabel Pantoja, pero que será de lo más feliz posible porque estamos seguros de que todos sus seres queridos harán que no se acuerde del conflicto que tiene con su madre. Además, el dj está en el mejor momento con su hermana, con la que ha logrado enterrar el hacha de guerra y de la que ha confesado públicamente todo lo que la quiere.