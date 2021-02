Kenin avanza en Abierto de Australia, Azarenka eliminada

Tenis - Abierto de Australia - Melbourne Park, Melbourne, Australia, 9 de Febrero, 2021. La estadounidense Sofia Kenin durante el partido frente a la australiana Maddison Inglis REUTERS/Loren Elliott

Por Ian Ransom

MELBOURNE, 9 feb (Reuters) - Sofia Kenin inició el martes su defensa del título del Abierto de Australia con una victoria por 7-5 y 6-4 sobre Maddison Inglis, mientras que Victoria Azarenka se despidió rápido del primer Grand Slam del año.

En un partido en el que padeció más de lo esperado, Kenin sufrió dos quiebres de servicio en el set inicial en el Rod Laver Arena.

La estadounidense, cuarta cabeza de serie, cometió una doble falta en el primero de sus tres puntos para partido, pero finalmente sentenció la contienda.

Por su parte, Victoria Azarenka cayó en el debut y dijo que no pudo prepararse bien tras la cuarentena a la que fue sometida en Australia. La excampeona fue eliminada por la debutante en el cuadro principal Jessica Pegula.

La duodécima cabeza de serie bielorrusa, derrotada por 7-5 y 6-4, fue una de las 72 jugadoras que no pudieron salir de sus habitaciones para entrenar durante 14 días antes del torneo, después de que los pasajeros de sus vuelos a Melbourne dieran positivo por COVID-19.

Azarenka, que ganó sus títulos de Grand Slam en Melbourne Park en 2012 y 2013, dijo que el aislamiento le había pasado factura.

"¿Fue la mejor preparación para mí? No", dijo en rueda de prensa. "El mayor impacto personalmente ha sido no poder tener aire fresco. Eso sí que me pasó factura".

"No pude prepararme después de dos semanas en cuarentena", añadió.

(Editado en español por Javier Leira)