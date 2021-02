JJ.OO.- Los deportistas olímpicos no realizarán cuarentena, pero deberán presentar un plan de actividades

02/02/2021 Vista del Estadio Olímpico de los Juegos de Tokyo 2020. ASIA JAPÓN DEPORTES COE



MADRID, 9 (EUROPA PRESS)



El Comité Olímpico Internacional (COI) ha publicado este martes una guía de medidas de seguridad y salud dirigidas a los deportistas que participarán en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio, que se disputarán este verano tras el aplazamiento en 2020 por la pandemia de coronavirus, en la que no obliga a realizar cuarentena antes del viaje pero sí a elaborar un plan de actividades de los 14 días previos.



En los denominados 'Playbooks', elaborados junto al Comité Paralímpico Internacional (CPI), el organismo internacional describe las "responsabilidades y normas" que deben seguir todos los participantes en la cita olímpica, comenzando por "los 14 días antes del viaje", así como "en la entrada a Japón, durante los Juegos y en la salida". Todo ello para conseguir que "los deportistas y la gente de Tokio y Japón estén seguros y sanos este verano".



Así, el COI instó a los participantes a "predicar con el ejemplo siguiendo estas reglas en sus actividades diarias". Las guías han sido elaboradas por un grupo de trabajo integrado por los dos comités, la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Gobierno de Japón y el de Tokio.



La guía no obliga a realizar cuarentena antes de viajar -dependiendo del país de origen, se podría requerir-, pero sí a presentar un detallado plan de actividades donde se registren todos los movimientos del deportista 14 días de entrar en Japón. Además, en él debe incluirse, entre otros datos, dónde se alojará o con quién piensa tener contacto estrecho -compañeros de habitación, entrenadores, fisioterapeutas...-.



En la llegada, deberán presentar un PCR negativa realizada al menos 72 horas antes del viaje -aunque podrá ser sometido a otro test nada más aterrizar-, y tendrán que descargarse también una app de rastreo del gobierno nipón, en la que estarán obligados a informar de cualquier síntoma que padezcan; en caso de que necesiten ser sometidos a un test, se les hará en la zona médica de la Villa Olímpica.



También serán sometidos a test cada cuatro días, aunque la frecuencia podría varias dependiendo del deporte. Si un contacto cercano da positivo, serán avisados con una notificación a través de la aplicación móvil y serán sometidos a una prueba para comprobar si han sido contagiados.



En cuanto a las interacciones en la Villa Olímpica, el organismo aconseja "reducirlas al mínimo", así como evitar estrechar la mano, mantener un metro de distancia entre personas, evitar los espacios cerrados y usar el transporte habilitado por la organización. No podrán visitar tiendas durante su estancia.



Además, pide a los deportistas que no compartan objetos, que se laven las manos frecuentemente, que tosan o estornuden con la mascarilla puesta, que ventilen los espacios comunes cada 30 minutos y que apoyen a los demás participantes "aplaudiendo, y no gritando o cantando".