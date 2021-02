Israel continúa desescalada con la apertura parcial de preescolar y primaria

EFE/EPA/ABIR SULTAN/Archivo

Jerusalén, 9 feb (EFE).- El Gobierno israelí acordó hoy la reapertura desde este jueves de preescolar y parte de primaria en el sistema educativo, cerrado desde hace un mes, siguiendo la desescalada que inició el pasado día 7 aun con un alto índice de contagios por la pandemia de coronavirus.

"Unos 2,5 millones de menores en Israel con la mutación británica infectarán a sus padres", argumentó el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, para una reactivación limitada en zonas con bajo índice de contagios y alto de vacunación contra la covid-19.

Netanyahu confía en que la campaña de vacunación, la más avanzada del mundo, alcance a la mayoría de la población y pueda reabrir la economía en marzo, cuando se celebran elecciones legislativas, las cuartas en menos de dos años, el día 23.

Sin embargo, el ritmo de vacunación bajó en la última semana. Hasta hoy más de 3,5 millones de personas han recibido la primera dosis y 2,1, la segunda.

Desde hoy, Israel extendió la vacunación a solicitantes de asilo e inmigrantes, incluidos a los indocumentados, en una campaña que ya alcanza a los mayores de 16 años.

"Queremos proceder de forma gradual y cautelosa para que los niños no puedan contagiar y que no haya enfermedades más graves", dijo hoy Netanyahu antes de la reunión con su Gabinete.

El Consejo de Ministros respaldó el plan presentado por Sanidad que contempla esta primera fase, preescolar y hasta los 10 años, en las llamadas zonas verdes, con bajo índice de infecciones o en las que más de un 70% de la población por encima de los 50 años ha sido vacunada.

La segunda fase, a partir del 23 de febrero contempla, la vuelta a las aulas a partir de los 10 a los 16 años en ciudades con bajo índice de contagios o con más del 70% de vacunación.

Desde el 9 de marzo, los cursos no incorporados podrían volver a las aulas hasta los 18 años.

Ayer, Israel, con unos nueve millones de habitantes, registró de nuevo más de 7.700 contagios con un 8,2 de índice de positividad.

Desde el inicio de la pandemia, más de 5.100 personas han muerto y más de 700.000 se han contagiado.