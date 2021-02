Investigación sobre accidente de Kobe Bryant apunta a posible desorientación del piloto

Piloto del accidente de Kobe Bryant se desorientó probablemente por niebla (investigación) =(Fotos archivo)= Washington, 9 Feb 2021 (AFP) - El accidente de helicóptero en el que murieron la leyenda de la NBA Kobe Bryant, su hija y otras siete personas hace un año fue probablemente causado por una desorientación del piloto al adentrarse en una zona nubosa, informaron este martes los investigadores.Ara Zobayan, piloto del helicóptero fletado por la compañía Island Express, probablemente sufrió "desorientación espacial", dijo la Comisión de Seguridad para el Transporte en Estados Unidos (NTSB por sus siglas en inglés), responsable de la investigación.El helicóptero en el que viajaban la ex estrella de Los Angeles Lakers, de 41 años, su hija Gianna, de 13, y otras siete personas se estrelló el 26 de enero de 2020 contra una colina cubierta de espesa niebla en Calabasas, al noroeste de Los Ángeles, en un accidente que conmocionó al mundo del deporte a nivel mundial.La Comisión también señaló como un factor de riesgo la "presión autoimpuesta" que pudo sentir Zobayan para completar el vuelo debido a la estrecha relación que mantenía con su famoso cliente, uno de los mejores jugadores de basquetbol de la historia.En una audiencia virtual sobre sus pesquisas, la NTSB explicó que el piloto comunicó que estaba ascendiendo a 4.000 pies (1.200 metros) pero en realidad se estaba moviendo hacia la izquierda y perdiendo altitud rápidamente, en un área con una densa neblina por nubes venidas desde el océano."Esta maniobra es consistente con que el piloto estuviera experimentando desorientación espacial debido a condiciones de visibilidad muy limitadas", afirmó Robert Sumwalt, presidente de la Comisión. "Él habría percibido incorrectamente que el helicóptero subía cuando estaba descendiendo".La nave contaba con un sistema de autonavegación, pero el piloto no la activó y siguió volando con el sistema manual."Estamos hablando de desorientación espacial en la que, literalmente, el piloto puede no saber qué dirección es ascendente o descendente, si se está inclinando hacia la izquierda o hacia la derecha", dijo Sumwalt. Un testigo en tierra describió que el helicóptero "desapareció entre las nubes". - "Supervisión inadecuada" - La Comisión recalcó también que hubo una "revisión y supervisión inadecuadas" de los procesos de gestión de la seguridad por parte de Island Express, pero no detectó que el helicóptero Sikorsky S-76 hubiera sufrido algún problema mecánico.Los investigadores concluyeron que las condiciones meteorológicas para el trayecto eran limitadas pero aceptables para volar bajo las normas de vuelo visual, en las que un piloto se mantiene fuera de las nubes y mantiene contacto visual con tierra.De esta forma, en sus conclusiones oficiales la NTSB describió que "la causa probable de este accidente fue la decisión del piloto de continuar el vuelo bajo las reglas de vuelo visual en condiciones meteorológicas instrumentales, lo que provocó la desorientación espacial del piloto y la pérdida de control".Zobayan, que tenía una experiencia de más de 8.500 horas de vuelo visual, incluidas 1.250 horas en el helicóptero Sikorsky S-76, transportaba a Bryant y al resto del grupo a un torneo de basquetbol.A raíz del accidente la viuda del ex jugador, Vanessa Bryant, interpuso una serie de demandas contra la empresa operadora del helicóptero al considerar que el piloto fue responsable del accidente por negligencia.Vanessa Bryant también demandó al departamento del sheriff del condado de Los Ángeles por la toma no autorizada de fotografías en el lugar del accidente.Kobe Bryant fue una de las grandes estrellas de la historia de Los Angeles Lakers, franquicia con la que conquistó cinco anillos de la NBA durante una brillante carrera de dos décadas.El objetivo de la audiencia virtual de la NTSB es emitir una serie de recomendaciones que puedan prevenir otros accidentes. an-cl/gbv/ol -------------------------------------------------------------