Genoveva Casanova y Patricia Cerezo nos cuentan cómo se encuentra Paloma Cuevas

22/11/2020 Genoveva Casanova y Patricia Cerezo, en una imagen reciente EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



La mexicana, además, se pronuncia sobre los supuestos fantasmas que hay en Liria y de los que ha hablado recientemente su exmarido, Cayetano Martínez de Irujo



MADRID, 9 (CHANCE)



Desde que se separó de Enrique Ponce, Paloma Cuevas apenas se ha dejado ver en público. Volcada en sus hijas y en sus padres, Victoriano Valencia y Paloma Díaz, la empresaria está centrada en la colección que está diseñando para Rosa Clará y que pronto verá la luz y ha dejado su vida social completamente apartada en un momento de reinvención total.



Sin embargo, sigue conservando a ese grupo de amigas incondicionales que se han convertido en uno de sus grandes apoyos tras su separación de Enrique Ponce. Hemos pillado a dos de ellas, Genoveva Casanova y Patricia Cerezo, disfrutando de una tranquila cena en un conocido restaurante de la capital y, aunque discretas, nos han contado que, aunque no se deje ver, Paloma está "muy bien". Sin embargo, han preferido no desvelar cómo marchan las negociaciones para firmar su divorcio del torero, del que parece que quedan por solucionar varios flecos.



Genoveva, además, se ha pronunciado sobre las últimas declaraciones de su exmarido, Cayetano Martínez de Irujo, confesando que hay fantasmas en el Palacio de Liria, concretamente el de Eugenia de Montijo. Entre risas, la mexicana ha asegurado que "ya sé cuales son, esos son los cuentos que se cuentan" y ha revelado si ella ha escuchado temblar los cimientos de la residencia emblema de la familia Alba: "No, no, a mí no me tocó".



En el siguiente vídeo te mostramos las risas de Genoveva al hablar de los supuestos fantasmas de los que ha hablado el Duque de Arjona recientemente.