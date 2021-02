Fútbol/Copa.- Previa del Sevilla FC - FC Barcelona

El Sevilla quiere poner fin a la fiesta sevillana del Barça



BARCELONA, 9 (EUROPA PRESS)



Sevilla FC y FC Barcelona se ven las caras este miércoles en la ida de las semifinales de la Copa del Rey, en el Ramón Sánchez-Pizjuán, en la primera eliminatoria a doble partido y en un choque que bien podría ser una final anticipada y entre dos equipos en buen momento.



El Barça juega su segundo partido seguido en Sevilla, tras ganar el fin de semana al Real Betis en LaLiga Santander. Pero el Sevilla FC de Julen Lopetegui quiere acabar con esa fiesta sevillana de los blaugranas, que llegan en cuadro a la cita pero con la convicción de repetir triunfo en la ciudad hispalense.



No sólo ganaron al Real Betis en la pasada jornada de la competición doméstica (2-3), también han salido airosos de la mayoría de sus visitas al Sevilla, con cuatro partidos invictos en duelos de Liga.



Y, en su último encuentro copero, en cuartos de final de la temporada 2018/19, los culés perdieron en Sevilla (2-0), cierto, pero remontaron con un 'set' (6-1) en su feudo. De hecho, desde la Supercopa de España 2011 que ganó el Barça, los sevillistas sólo han ganado dos encuentros de treinta disputados contra los catalanes.



Habrá bajas en ambos bandos, pero la ilusión por esta Copa, en la que superando tres duelos, incluso dos, puedes festejar un título, prevalecerá. En los sevillistas, sobre todo, se notará la ausencia de Jesús Navas, todavía con molestias de cadera.



Lucas Ocampos, lesionado el pasado fin de semana en el tobillo izquierdo tras el pisotón del defensa del Getafe Djené, será la otra gran ausencia por su poder ofensivo, mientras que Acuña y Óscar completan el cuadro médico local.



En el Barça, están peor todavía y sobre todo en defensa. A las bajas ya conocidas por lesión de Gerard Piqué, Ronald Araujo, Philippe Coutinho, Sergi Roberto y Ansu Fati, se sumaron a última hora las de Martin Braithwaite, Miralem Pjanic y Sergiño Dest.



El delantero danés tiene una elongación muscular en el aductor del muslo derecho, el lateral diestro, molestias musculares en el muslo derecho y el centrocampista bosnio, molestias en el pie izquierdo. Bajas señaladas que, no obstante, abren camino a Ilaix o Konrad, del filial.



No estarán estos nombres, pero sí otros en busca de un resultado que acerque a sus respectivos equipos a la gran final, a la que se irá vía Camp Nou. Se prevé un duelo disputado, como lo fue, aunque no pueda ser comparable, el de LaLiga Santander en casa de los culés (1-1).



Ese es el último precedente entre ambos, pero hay muchos más y cada uno intentará repetir el que más le convenga. En la previa, Ronald Koeman aseguró que buscarían el mejor resultado, pero pensando en la vuelta, mientras que Julen Lopetegui sabe que deberán jugar "al límite" para superar el escollo blaugrana.



Un límite que han encontrado con asiduidad en este arranque de 2021, con una única derrota --ante el Atlético de Madrid en LaLiga-- en once partidos, superando además bien las eliminatorias coperas y subiendo, en la tabla doméstica, a la cuarta posición y a un sólo punto de Real Madrid y Barça.



Pero este Barça parece que ya sabe sonreír y también sufrir para buscar el gozo final. Están abonados a las remontadas, como ante el Betis o ante el Granada, en la prórroga en cuartos de esta Copa del Rey. Pero ya no hay duelos a muerte súbita, llegan las idas y vueltas y el panorama es otro. Y Sevilla y Barça buscan ir a Barcelona con el billete pre-reservado.



FICHA TÉCNICA.



--POSIBLES ALINEACIONES.



SEVILLA FC: Bono; Aleix Vidal, Diego Carlos, Koundé, Rekik; 'Papu' Gómez, Gudelj, Rakitic, Fernando; Youssef En-Nesyri y De Jong.



FC BARCELONA: Ter Stegen; Mingueza, Umtiti, Lenglet, Jordi Alba; Busquets, De Jong, Pedri; Dembélé, Messi y Griezmann.



--ÁRBITRO: Mateu Lahoz (C. Valenciano).



--ESTADIO: Ramón Sánchez-Pizjuán.



--HORA: 21.00/Telecinco y DAZN.