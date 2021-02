Fútbol.- El Manchester United necesita la prórroga para meterse en cuartos de la FA Cup

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)



El Manchester United certificó este martes su clasificación para los cuartos de final de la FA Cup tras derrotar al West Han United (1-0) gracias a un gol de Scott McTominay en el tiempo de prórroga, mientras que el Bournemouth también logró el pase entre los ocho mejores del torneo copero tras acabar con el Burnley a domicilio.



Los 'red devils', rivales de la Real Sociedad en la Liga Europa, fueron mejores que el West Ham, y pudieron haber ganado en el tiempo reglamentario. Sin embargo, no fue hasta el minuto 97 cuando marcaron los pupilos de Ole Gunnar Solskjaer en una acción de McTominay para culminar una jugada que no acertó a rematar Edinson Cavani.



Por su parte, el Bournemouth sorprendió al Burnley fuera de casa (0-2) y alcanzó los cuartos de final con goles de Sam Surridge y Junior Stanislas, este último desde el punto de penalti a diez minutos del final. El lateral español Diego Rico, ex del Leganés y del Zaragoza, disputó los 90 minutos con 'the cherries'.