España.- PSOE exige saber qué negoció el PP con Bárcenas, al que quiere citar de los primeros en la comisión 'Kitchen'

26/06/2017 Ante la comisión de investigación sobre la presunta financiación ilegal del PP



Simancas no cierra la puerta a incluir también a Casado en una segunda ronda de comparecencias



MADRID, 9 (EUROPA PRESS)



El PSOE ha exigido este martes conocer qué ha negociado el PP con su extesorero Luis Bárcenas a través de la intermediación de su actual secretario de Justicia, Enrique López, y ha adelantando su intención de que el también exgerente del partido, que supuestamente fue víctima de la operación 'Kitchen', sea una de las primeras personas en comparecer ante la comisión de investigación relativa a esa trama.



Así lo ha explicado el secretario general del Grupo Socialista en el Congreso, Rafael Simancas, en una rueda de prensa en la Cámara Baja, en la que ha dejado abierta la posibilidad de que esa comisión acabe citando también, en su caso, en una segunda de comparecencias al presidente del PP, Pablo Casado.



El PSOE sigue manteniendo que las comparecencias, para cuyo inicio todavía no hay fecha, deberían empezar por los mandos policiales implicados y terminar por los responsables políticos, pero, coincidiendo con el inicio del juicio por una de las piezas de los llamados 'papeles de Bárcenas', Simancas ha anticipado que "cada día parece más interesante" que el extesorero sea uno de los "primeros" en desfilar ante este órgano.



Simancas se refería así la información adelantada por el diario 'El Mundo' relativa a que el ahora secretario de Justicia del PP, Enrique López puso en contacto al abogado del PP en la causa por la 'caja b' del partido, Jesús Santos, con un empresario, Agustín D., que hizo de enlace con el extesorero Luis Bárcenas. Este diario apunta a la celebración de una docena de encuentros entre ambos desde finales de 2017 y 2019.



Fuentes cercanas a López confirmaron a Europa Press esta información, señalando que, al inicio de estos encuentros, el entonces juez de la Audiencia Nacional se limitó a poner en contacto a dos desconocidos.



¿QUE OFRECÍA EL PP DE HOY A BÁRCENAS?



Simancas ha hecho hincapié en que la ciudadanía "tiene derecho a conocer el contenido de las negociaciones del PP de Casado con el delincuente Bárcenas". "¿Qué le pedían a Bárcenas los intermediarios de Casado, qué silencios le reclamaban, a quién protegían esos intermediarios enviados por Casado, qué le ofrecían a cambio de sus silencios y qué papel jugaba en todo esto Enrique López?", son las preguntas que, según Simancas, requieren una respuesta.



En este contexto, al dirigente socialista ha remarcado que López "no es PP del pasado", sino el actual secretario de Justicia del partido y consejero del ramo de la Comunidad de Madrid, por lo que "cada día es más evidente" que "no hay un PP de antes y un PP de ahora, sino que siempre es el mismo PP, el de la corrupción sistémica y el abuso de poder".



En su opinión, "Casado no ha reaccionado bien" porque en lugar de "limpiar" ha decidido "tapar" y lo que tiene hacer es "rectificar, dar explicaciones y actuar con responsabilidad". "Los españoles están esperando; nosotros también", ha enfatizado.



LOS POLÍTICOS, AL FINAL



Preguntado si, como proponen sus socios de Unidas Podemos, Casado debería ser citado en una segunda ronda de comparecencias en la comisión 'Kitchen', Simancas ha recordado que, de momento no se ha acordado llamarle, pero que la comisión puede ir ampliando el listado en función de sus trabajos. "Ahí lo dejo", ha apostillado.



La comisión aún tiene pendiente ordenar cómo se van a desarrollar los interrogatorios, pero el PSOE insiste en que primero ha de recabarse el testimonio de los policías implicados, quiere incluir a Bárcenas también entre los primeros comparecientes y llamar en último lugar a quienes ostentaban cargos políticos para "que respondan de sus responsabilidades políticas" respecto de la información que aporten los policías y el propio extesorero.



De su lado, el portavoz adjunto de Unidas Podemos y vicepresidente de la comisión de investigación, Enrique Santiago, ha anunciado en rueda de prensa que su grupo ya ha presentado una propuesta al PSOE sobre el orden de las comparecencias.



LA PROPUESTA DE UNIDAS PODEMOS



A su juicio, en primer lugar deben llamados los "funcionarios" que se pudieron "ver metidos en esta operación sin tener conocimiento de la misma" o bien "controlaron los procedimientos" desde Interior, así como las personas directamente afectadas entre las que estarían el propio Bárcenas y su esposa, Rosalía Iglesias. Los siguientes, según Santiago, deberían ser las "personas de mayor rango", y al final "los responsables políticos".



El diputado de IU ha explicado que ellos ya propusieron al PSOE hace semanas que Bárcenas, como perjudicado por la trama, debería estar entre los "seis o siete primeros" en acudir al Congreso.



Además, ha insistido en que las declaraciones de Casado de los últimos días "ponen de manifiesto que él sabía de la 'Kitchen" e incrementan los argumentos para citarle en una segunda ronda de comparecencias.