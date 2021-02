El Parlamento de Venezuela establece una comisión con gremios de trabajadores

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez. EFE/MIGUEL GUTIÉRREZ/Archivo

Caracas, 9 feb (EFE).- El Parlamento de Venezuela, donde más del 90 % de los diputados son oficialistas, estableció este martes una comisión con varios gremios de trabajadores para recoger propuestas que permitan "proteger" los salarios y el empleo, anunció el jefe del Legislativo del país caribeño, Jorge Rodríguez.

"Vamos a nombrar una subcomisión con la que ustedes se podrán reunir de manera permanente, para que se nutran mucho más las propuestas que han traído", dijo Rodríguez, que también lidera una comisión legislativa que impulsa el diálogo, tras reunirse con representantes de varios sindicatos de Venezuela.

Este comité, que estará integrado por varios diputados, entre ellos el exministro para el trabajo Oswaldo Vera, será dirigido por el legislador chavista Pedro Infante.

"Vamos a recabar todas las propuestas, recabar todas las opiniones, y de allí sacar cuáles son las iniciativas que debemos emprender de manera inmediata para proteger a las trabajadoras y trabajadores", insistió Rodríguez.

El comité quedó instalado después de una reunión celebrada en Caracas entre los representantes de diversos gremios y la comisión de diálogo que lidera Rodríguez.

En el encuentro, participaron representantes de gremios que agrupan a trabajadores de los sectores petroleros, gasíferos, petroquímicos, transporte, construcción, salud y comunicaciones, entre otros.

El presidente de la Central Bolivariana de Trabajadores, Carlos López, entregó a la comisión de diálogo un informe en el que denuncia la presunta responsabilidad de la principal patronal del país, Fedecámaras, con el incremento de la tasa de inflación que experimentó Venezuela desde 2014.

"Fedecámaras no puede presentarse a estas alturas del partido como que no ha roto un plato", dijo López. "Tiene siete años de silencio cómplice y participación en la inflación", agregó.

Para justificar sus dichos, López aseveró que las ganancias de las grandes empresas aumentaron "bochornosamente" desde 2014, cuando se inició en Venezuela la crisis económica que aún perdura.

Una oficina de análisis que responde al líder opositor Juan Guaidó -que no participa en este nuevo mecanismo de diálogo- dijo esta misma jornada que el tasa de inflación en enero pasado se ubicó en 55,2 %.

A finales de enero, los directivos de Fedecámaras sostuvieron una reunión con la comisión de diálogo del Parlamento. Rodríguez aseguró entonces que el encuentro fue "positivo", sin ofrecer mayores detalles.

BONIFICACIÓN EN DÓLARES

Los representantes de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), un sindicato largamente considerado contrario al chavismo, propuso el incremento de los salarios y una bonificación en dólares para los trabajadores en vista de la alta inflación que sufre el país y el cada vez menor poder de compra de la divisa local, el bolívar.

Rodríguez no se refirió de manera específica a ninguna de las intervenciones de los sindicalistas, pero dijo que la reunión con los trabajadores "ha sido de una de las más productivas" a las que ha asistido como jefe de la comisión de diálogo.

Asimismo, adelantó que el Gobierno de Nicolás Maduro podría implementar "medidas de guerra" como bonos -una iniciativa que no genera pasivos laborales y ya aplica en la administración pública- para atender la marcada caída de los ingresos.