El magnate hongkonés Jimmy Lai seguirá en prisión, pendiente de apelación

El magnate de los medios de comunicación Jimmy Lai (C) es escoltado fuera de un vehículo del Departamento de Servicios Correccionales y entra en el Tribunal de Apelación Final en Hong Kong, China, el 9 de febrero de 2021. Lai ha solicitado la libertad bajo fianza después de ser acusado de colusión con fuerzas extranjeras bajo la ley de seguridad nacional. EFE/EPA/JEROME FAVRE

Pekín, 9 feb (EFE).- El magnate hongkonés de la prensa Jimmy Lai, acusado de "confabulación con fuerzas extranjeras", continuará en prisión después de que el Tribunal de Última Instancia apoyara hoy la iniciativa de la acusación de recurrir la libertad bajo fianza que le otorgó un tribunal en diciembre, aunque Lai podrá apelar.

La radiotelevisión hongkonesa RTHK informó hoy de que, según la citada corte, el juez de Tribunal de Apelación que le concedió la libertad bajo fianza en diciembre "malinterpretó" una cláusula de la polémica ley de seguridad nacional, impuesta por Pekín el pasado 30 de junio y que contempla penas de hasta cadena perpetua para supuestos de "secesión" o "confabulación con fuerzas extranjeras".

Así, esta nueva decisión supone que Lai deberá seguir bajo custodia, pero podrá recurrir de nuevo la decisión original del magistrado de denegarle la libertad bajo fianza.

Según la fuente, "el caso se percibía como una prueba de la provisión de la ley que dice que los jueces no deberían conceder la libertad bajo fianza a los acusados de cargos de seguridad nacional a menos que estén convencidos de que el acusado no llevará a cabo actos que amenacen la seguridad nacional".

El pasado 23 de diciembre, Lai -propietario del diario opositor Apple Daily y conocido crítico de Pekín-, de 73 años, había sido puesto en libertad bajo una fianza de 10 millones de dólares de Hong Kong (1,29 millones de dólares o 1,06 millones de euros) por el Tribunal Superior de la ciudad semiautónoma.

Entre las condiciones para la libertad bajo fianza, también se le exigió permanecer en su casa salvo para presentarse en comisaría tres veces por semana o comparecer ante la justicia, lo que suponía un arresto domiciliario 'de facto'.

El dueño del grupo de medios Next Digital debía entregar además su pasaporte y se le prohibió "usar redes sociales, conceder entrevistas, hacer declaraciones públicas, reunirse con funcionarios extranjeros o 'conspirar con fuerzas extranjeras'".

Sin embargo, el 31 de diciembre, el Tribunal Supremo revocó la libertad bajo fianza de Lai y el empresario volvió a prisión.