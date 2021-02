09/02/2021 El hijo de Ortega Cano confiesa a quién echa de menos en el día de su cumpleaños . MADRID, 9 (CHANCE) A pesar de la complicada situación sanitaria que vivimos, José Ortega Cano y Ana María Aldón disfrutan de un día muy especial para ellos, el cumpleaños de su hijo José María. Mostrando su lado más amable y atento con la prensa, la pareja salió a las puertas de su domicilio en Madrid para posar junto al cumpleañero que reconoció que no había sido un cumpleaños como a él le hubiera gustado: "Echo de menos a mi familia y a mis amigos".Feliz a pesar de la situación que se está viviendo, el joven pudo disfrutar de una pequeña fiesta de cumpleaños en la que no faltaron algunos de sus amigos más cercanos y su hermana Gloria Camila: "Han venido tres amigos, Gloria y nosotros, no pueden ser más personas, este año es diferente y nos tenemos que adaptar a lo que hay".Sobre los regalos que ha recibido el pequeño en el día de su octavo cumpleaños, el propio José María explica: "De momento no sé los regalos" comentó de lo más sincero. "Como hay pocos invitados, pocos regalos" explicó Ana María. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPROTAJES



A pesar de la complicada situación sanitaria que vivimos, José Ortega Cano y Ana María Aldón disfrutan de un día muy especial para ellos, el cumpleaños de su hijo José María. Mostrando su lado más amable y atento con la prensa, la pareja salió a las puertas de su domicilio en Madrid para posar junto al cumpleañero que reconoció que no había sido un cumpleaños como a él le hubiera gustado: "Echo de menos a mi familia y a mis amigos".Feliz a pesar de la situación que se está viviendo, el joven pudo disfrutar de una pequeña fiesta de cumpleaños en la que no faltaron algunos de sus amigos más cercanos y su hermana Gloria Camila: "Han venido tres amigos, Gloria y nosotros, no pueden ser más personas, este año es diferente y nos tenemos que adaptar a lo que hay".Sobre los regalos que ha recibido el pequeño en el día de su octavo cumpleaños, el propio José María explica: "De momento no sé los regalos" comentó de lo más sincero. "Como hay pocos invitados, pocos regalos" explicó Ana María.