EEUU.- Los demócratas afirman que el 'impeachment' contra Trump no retrasará el plan de ayuda contra la COVID-19

2/9/2021 - Washington, District of Columbia, United States of America: United States Senate Majority Leader Chuck Schumer (Democrat of New York), listens as United States Senator Patty Murray (Democrat of Washington) offers remarks during a press conference with the new chairs of Senate committees, as the second impeachment trial of former President Donald Trump starts in the Senate today, at the U.S. Capitol in Washington, DC, Tuesday, February 9, 2021. (Rod Lamkey / CNP / Polaris)



MADRID, 9 (EUROPA PRESS)



El líder de la mayoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, ha expresado este martes que la negociación del ambicioso paquete de ayuda económica contra el coronavirus no sufrirá retrasos a causa del juicio político contra el expresidente de Estados Unidos Donald Trump, que ha comenzado este martes.



"Estamos aquí hoy para decir que no permitiremos que eso suceda. Podemos hacer ambas cosas a la vez", ha recalcado Schumer, secundado por las principales figuras del Partido Demócrata en el Senado, para insistir en que el 'impeachment' no supondrá un obstáculo para la agenda inicial del presidente, Joe Biden.



"Tenemos que hacer todo lo posible para poner fin a esta crisis y, aunque el juicio político es una responsabilidad importante, estamos haciendo ambas cosas", ha dicho Schumer, quien ha aplaudido el "audaz plan" que el Senado está llevando a cabo para contrarrestar la crisis del coronavirus.



Hace algo menos de un mes, en vísperas de su toma de posesión, el presidente Biden anunció un ambicioso plan de ayuda valorado en 1,9 billones de dólares (1,5 billones de euros) para hacer frente a la crisis económica provocada por la pandemia del coronavirus, que ha dejado más de 27 millones de casos y 466.500 fallecidos en Estados Unidos.



Dentro de ese plan se contemplan unos 400.000 millones (330.000 millones de euros) para la creación de un programa nacional de vacunación, con el que se espera alcanzar a unos 50 millones de personas, además de unos 350.000 millones de dólares (290.000 millones de euros) para gobiernos locales y estatales, mientras que el resto del dinero irá directamente al bolsillo de los ciudadanos estadounidenses, a través de pagos de hasta 1.400 dólares (1.150 euros).



No obstante, entre las pretensiones demócratas está ampliar un poco más estas cifras, en especial en lo tocante a las subvenciones a las familias numerosas más necesitadas. En las últimas horas, el representante por Massachusetts, Richard Neal, ha propuesto pagos de hasta 3.600 dólares (2.900 euros) al año por cada menor de seis años, y de 3.000 dólares (cerca de 2.500 euros) para aquellos entre 6 y 17 años.



En los mismo términos que Schumer se ha expresado la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, quien comunicó al resto de congresistas demócratas que continuasen con las negociaciones sobre el plan de ayuda mientras tiene lugar el 'impeachment', el segundo al que se enfrenta Trump en apenas un año, en el Senado.



"Bajo el liderazgo de nuestros presidentes, estamos demostrando que podemos hacer nuestro trabajo sin abandonar nuestros principios y nuestra responsabilidad de honrar nuestro juramento en el cargo", ha expresado este martes Pelosi, a través de una misiva enviada a los representantes demócratas, según cuenta NBC.



El presidente del Comité de Servicios Financieros del Senado, el demócrata por Oregón Ron Wyden, ha contado este martes que el objetivo continúa siendo aprobar este plan antes del 14 de marzo, cuando las ayudas por desempleo expiran, pues en caso contrario se presentan "cinco años de dolor financiero innecesario para millones de estadounidenses".