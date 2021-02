EEUU.- HRW cree que el 'impeachment' a Trump "no es suficiente" e insta a EEUU a "investigar a fondo los abusos"

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)



La ONG Human Rights Watch (HRW) ha señalado que el juicio político --'impeachment'-- al expresidente de Estados Unidos Donald Trump "no es suficiente" y ha instado a las autoridades estadounidenses a "investigar a fondo los abusos de derechos cometidos para revertir las elecciones presidenciales del 3 de noviembre de 2020", que acabaron con el asalto al Capitolio de Washington el 6 de enero.



"Además del juicio político a Donald Trump, el Gobierno debe llevar a cabo enérgicamente investigaciones penales sobre los eventos relacionados, encontrar a los responsables y garantizar que los abusos no se repitan", ha subrayado la organización en un comunicado.



En concreto, la directora ejecutiva del Programa en Estados Unidos de HRW, Nicole Austin-Hillery, ha aseverado que el juicio político "no cubre a todas las personas involucradas ni a todos los abusos y crímenes que ocurrieron entre las elecciones y el ataque al Capitolio".



La organización ha señalado que además de Trump, "muchos otros, incluidos miembros de su Administración, el Congreso y las fuerzas del orden público", "participaron para revocar la voluntad del pueblo".



"Las autoridades federales y estatales tienen la obligación de realizar investigaciones penales exhaustivas y efectivas de estos hechos y garantizar la rendición de cuentas", ha insistido Human Rights Watch, que ha apuntado a violaciones del "derecho a voto, derecho a la vida y a la seguridad de la persona o a no ser objeto de discriminación".



Si bien la organización reconoce que el Departamento de Justicia ya ha abierto una investigación y miembros del Comité Judicial del Senado han manifestado su intención de iniciar la suya propia, esta incide en que las autoridades deben indagar en las posibles violaciones "por la ley penal". "Incluidas las múltiples demandas de Trump a los funcionarios estatales de alterar los resultados de los comicios en Georgia", ha pedido.



En relación a otras investigaciones vinculadas al ataque al Capitolio, como las del FBI, el Departamento de Defensa o la Cámara de Representantes, la ONG ha exigido que sean "de amplio alcance" y que se centren "no solo en las personas que irrumpieron" en el lugar, "si no también en aquellos que pueden haber coludido con ellos o haberlos ayudado por acción u omisión, incluida la falta de preparación y respuesta de los funcionarios".



"El presidente Biden tendrá que hacer que la responsabilidad por los abusos de los derechos políticos, incluido el ataque al Capitolio, sea una prioridad si quiere que su palabra sobre los valores democráticos tenga peso en el país y en el extranjero", ha agregado en este aspecto Austin-Hillery.



Por otro lado, la organización ha reclamado a las autoridades de Estados Unidos abordar el "extremismo violento" ya que en los distintos incidentes participaron "supremacistas blancos y de extrema derecha".



En este contexto, ha apelado a indagar también en las respuestas "violentas y excesivamente militarizadas" a activistas negros y sus aliados en las protestas por la justicia racial de verano de 2020.



"La diferencia en las respuestas requiere un examen detenido en el contexto de la discriminación racial generalizada por parte de las fuerzas del orden de Estados Unidos y los frecuentes comentarios racistas de Trump y miembros de su Administración", ha apuntado Human Righst Watch.