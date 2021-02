EEUU.- Eli Lilly nombra directora financiera a Anat Ashkenazi tras dimitir su antecesor por conducta inapropiada

30/07/2020 Logo de la farmacéutica Eli Lilly. POLITICA ECONOMIA EMPRESAS ELI LILLY



MADRID, 9 (EUROPA PRESS)



La compañía farmacéutica estadounidense Eli Lilly ha nombrado a Anat Ashkenazi como nueva directora financiera y vicepresidenta senior de la compañía, después de la dimisión de Josh Smiley, quien ocupaba el cargo desde 2007 y abandonará la empresa tras confirmarse que el ejecutivo mantuvo comunicaciones inapropiadas, aunque consentidas, con personal de la empresa.



"Recientemente, Lilly conoció las acusaciones de una relación personal inapropiada entre Smiley y alguien de la plantilla. Lilly inmediatamente contrató a un abogado externo para realizar una investigación exhaustiva e independiente que reveló comunicaciones personales consensuadas, aunque inapropiadas, entre Smiley y ciertos empleados de Lilly, así como un comportamiento que la dirección de Lilly concluyó que exhibía un juicio deficiente por parte de Smiley", indicó la compañía en un comunicado.



En este sentido, la multinacional aseguró que responsabiliza a todos sus empleados de sus valores fundamentales y cree firmemente que sus directores ejecutivos tienen una carga aún mayor para garantizar a la hora de respetar esos valores, señalando que Josh Smiley "no cumplió con ese estándar".



En este sentido, la compañía subrayó que la conducta inapropiada de Smiley no estuvo relacionada con controles o estados financieros ni con cualquier otro asunto comercial, añadiendo que el ex director financiero estará disponible para ayudar en la transición a su sucesora.



"Los valores fundamentales de Lilly son la integridad, la excelencia y el respeto por las personas. Esperamos que todos los empleados vivan estos valores y esperamos una conducta ejemplar de nuestros ejecutivos en todo momento", dijo David A. Ricks, presidente y consejero delegado de Lilly.



Anat Ashkenazi ha desarrollado su trayectoria profesional durante los casi últimos 20 años en Eli Lilly, donde 2016 ocupaba el cargo de directora financiera de Lilly Research Laboratories, lo que le permitió supervisar a los directores financieros de los negocios comerciales de la compañía, así como a los de investigación y desarrollo, fabricación y calidad.