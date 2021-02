Ecuador.- Arauz agradece a los ecuatorianos que hayan dicho "basta a la traición" y votado contra "el neoliberalismo"

07/02/2021 El candidato presidencial ecuatoriano Andrés Arauz. El candidato de Unión por la Esperanza (UNES) a la Presidencia de Ecuador, Andrés Arauz, ha agradecido este martes a sus compatriotas que acudieron a las urnas el pasado 7 de febrero para "decir basta a la traición" y a las política neoliberales, "pese a las estrategias mediáticas de la derecha". POLITICA SUDAMÉRICA ECUADOR FRANKLIN JACOME



El candidato de Unión por la Esperanza (UNES) a la Presidencia de Ecuador, Andrés Arauz, ha agradecido este martes a sus compatriotas que acudieron a las urnas el pasado 7 de febrero para "decir basta a la traición" y a las política neoliberales, "pese a las estrategias mediáticas de la derecha".



"Pese a todas las estrategias mediáticas de la derecha, el pueblo ecuatoriano ha dicho basta a la traición y al neoliberalismo. Gracias a la ciudadanía, somos la primera fuerza política del país", ha celebrado Arauz en su primera comparecencia ante la prensa tras lograr el 32,09 por ciento de los votos en las elecciones.



"Estamos contentos con los resultados de las elecciones. Aproximadamente el 70 por ciento de Ecuador optó por opciones vinculadas a la justicia social y la prosperidad", ha expresado en una rueda de prensa emitida por la cadena TeleSur.



"Queremos una campaña de segunda vuelta limpia y diversa", ha enfatizado Arauz, después desde que la Organización de Estados Americanos (OEA) recomendara al Consejo Nacional Electoral (CNE) reunirse con la segunda y la tercera opción más votada el pasado domingo, Yaku Pérez y Guillermo Lasso, respectivamente.



A la espera de que cerca de un 14 por ciento de las actas electorales sean revisadas, Arauz espera rival para la segunda vuelta, prevista para el próximo 21 de abril, después de que no lograra el 40 por ciento de los apoyos, el mínimo para evitar volver a acudir a las urnas.



Pérez, quien cree "casi imposible" no estar en esa segunda lid electoral, habría obtenido el 20,07 por ciento, seguido muy de cerca por el hombre de negocios y candidato conservador, Guillermo Lasso, con el 19,50 por ciento. La diferencia oficial entre ambos es de apenas 22.370 votos.



En ese sentido, el candidato de UNES ha pedido esperar a que los organismos encargados resuelvan los resultados pendientes, pero en lo que a ellos respecta, "prefieren participar en la segunda vuelta con el quien el pueblo ecuatoriano decida".



Entre los temas abordados en la rueda de prensa, Arauz ha descartado seguir los pasos del Gobierno del presidente, Lenín Moreno, en lo que respecta a una posible privatización del Banco Central y ha criticado que no son más que "condiciones pactadas" que "perjudican a las familias ecuatorianas".



Ahondando más en el plano económico, el vencedor de la primera vuelta ha remarcado que para llevar a cabo las acciones más urgentes "existen los recursos", pues Ecuador dispone de al menos 8.000 millones de dólares (6.600 millones de euros) "para usarlos en materia de salud", y confía en que a "medio plazo", con la mejora de los controles, se logre frenar la evasión tributaria.



Según los últimos datos publicados en el portal del Consejo Nacional Electoral (CNE), Arauz se ha impuesto con un 32,09 por ciento de votos, seguido de Pérez (20,07 por ciento) y Lasso (19,50 por ciento), una vez procesadas 39.726 actas (el 99,35 por ciento). De ellas, 36.500 son actas computadas y 4.226 son actas "con novedad". Hasta 259 son actas aún por procesar.