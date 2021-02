Economía.- La inflación acumulada de Venezuela alcanzó el 3.478% en enero, según la oposición

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)



La inflación en Venezuela durante el mes de enero fue del 55,2%, mientras que en la comparación anual el alza de los precios fue del 3.478%, según el Observatorio Venezolano de Finanzas, un órgano opositor ligado a la figura de Juan Guaidó.



El economista Ángel Alvarado subrayó que de acuerdo con la definición de hiperinflación, se necesita que transcurran 12 meses por debajo del 50% para poner fin a ese ciclo de alza de precios desbocado. Sin embargo, el dato cosechado en el primer mes del año no apunta a que el país rompa la senda hiperinflacionaria.



"Empezando un enero por encima del 50% nos dice que la hiperinflación se va a mantener durante todo el año 2021", advirtió Alvarado.



Por otra parte, la cesta alimentaria de 80 productos se situó en 423.041 millones de bolívares, equivalentes a unos 251,2 dólares (208 euros) calculados con el valor promedio de la moneda estadounidense en enero.



Durante enero, el precio de los alimentos se incrementó un 58,1%, aunque no fue el mayor incremento. La rúbrica de ocio creció un 312%, mientras que la de salud, restaurantes y hoteles, y ropa y calzado subieron un 70,9%, un 70,3% y un 69,8%, respectivamente.



"No hay políticas (del régimen de Nicolás Maduro) para el pueblo trabajador. No hay acciones para atender el tema del salario y del bolívar", agregó Alvarado.



Según el Observatorio Venezolano de Finanzas, Venezuela cerró 2020 con una inflación acumulada del 3.713% y sumó otro año más de hiperinflación, que el país latinoamericano arrastra desde 2017. El organismo opositor publica de manera mensual los datos de inflación de Venezuela, dado que el Banco Central de Venezuela no publica este dato desde septiembre de 2020.