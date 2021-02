Draghi concluye la ronda de consultas con los partidos y prepara su Gabinete

Mario Draghi, el expresidente del BCE encargado de formar Gobierno en Italia. EFE/EPA/ITALIAN LOWER HOUSE PRESS OFFICE HANDOUT

Roma, 9 feb (EFE).- El economista Mario Draghi, encargado de formar un Gobierno en Italia, concluye hoy su segunda ronda con las fuerzas parlamentarias, a las que ha presentado los primeros puntos de su programa y ahora comenzará a definir un gabinete que contente a todos.

Tras las reuniones con los partidos minoritarios el lunes se avanzó la intención de Draghi de reformar el calendario escolar y ampliarlo hasta finales de junio para recuperar el tiempo perdido debido a la enseñanza online impartida durante la pandemia y a acelerar en el programa de vacunación.

El ex gobernador del Banco Central Europeo (BCE) tiene también en mente una reforma fiscal y de la Justicia, según comentó después de las consultas Paolo Romani, senador del partido Idea-Cambiamo.

Los pequeños partidos volvieron a expresar su apoyo a Draghi sin condiciones y sin poner una fecha de caducidad a su Ejecutivo y hoy le tocará el turno a las grandes formaciones políticas, mientras se espera que el miércoles reciba a las partes sociales.

Los progresistas Italia Viva (IV) de Matteo Renzi, que forzó la crisis al retirar su apoyo al Gobierno de Giuseppe Conte, volverán a reiterar su apoyo al economista, mientras que el ultraderechista Hermanos de Italia reiterará su rechazo a los planes de Draghi.

La atención está puesta en el Movimiento 5 estrellas (M5S), la fuerza mayoritaria del Parlamento: en un principio expresó su respaldo al economista, pero ahora ha decidido consultar a sus bases con una votación on line.

"Como siempre hemos hecho, dejaremos que nuestros miembros decidan. Lo haremos conscientes de que la inteligencia colectiva siempre supera las posiciones de los individuos, y lo haremos así sólo después de que el presidente Draghi nos haya proporcionado los elementos para entender y, por tanto, para deliberar", escribió en Facebook el líder político del M5S, Vito Crimi.

Quien parece totalmente dispuesto a entrar en el Gobierno e incluso pidiendo un ministerio es el líder de la Liga, Matteo Salvini.

Uno de los grandes escollos para Draghi será hacer convivir al progresista Partido Demócrata y a la ultraderechista Liga.

Aún no está claro qué tipo de gobierno decidirá formar Draghi: si un equipo técnico, compuesto por figuras ajenas a la política, o uno político, formado por ministros que representan a los partidos que lo apoyarán, o --la hipótesis más probable-- un ejecutivo mixto, similar al que instaló Carlo Azeglio Ciampi en 1993.

Según la última conjetura que circula en los medios de comunicación, Draghi optaría por tecnócratas para los ministerios de Economía, Desarrollo Económico, Infraestructuras y Relaciones Exteriores, mientras que los partidos seguirían en las carteras de Defensa, Interior, Sanidad, Medio Ambiente y Educación.