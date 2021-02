Dos ONG acusan a Moise de imponer "un clima de terror" en Haití

Un policía enfrenta un manifestante en Champs Mars, cerca del Palacio Nacional, en Puerto Príncipe (Haití). EFE/ Jean Marc Herve Abelard

Puerto Príncipe, 9 feb (EFE).- Dos ONG defensoras de los derechos humanos en Haití acusaron este martes al presidente del país, Jovenel Moise, de denunciar falsamente a la oposición de preparar un golpe de Estado para crear "un clima de terror" en el país.

La Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos (RNDDH) y la Fundación Je Klere rechazaron la existencia de una conspiración contra la seguridad del Estado y contra la vida de Moise y pidieron la libertad de la veintena de detenidos desde el pasado sábado.

La activista Marie Rosy Kesner Auguste, una de las responsables de la RNDDH, dijo a Efe que el Gobierno está imponiendo un "estado de sitio" desde el pasado sábado, cuando comenzaron las detenciones de opositores.

"Las autoridades en funciones han establecido un estado de sitio en el país. Y en el estado de sitio, uno de los objetivos es crear un clima de terror", dijo Kesner Auguste.

Moise denunció el domingo una veintena de arrestos de personas implicadas en la preparación de un supuesto golpe de Estado, entre ellos un juez de la Corte de Casación, precisamente en el día que la oposición considera que expiraba el mandato del jefe de Estado, en el poder desde el 7 de febrero de 2017.

Contrario a lo que asegura el Gobierno, Kesner Auguste afirmó que los detenidos "no tenían armas ilegales, estaban en una residencia privada y no se dedicaban a ninguna actividad subversiva, por lo que son presos políticos".

La organización reprochó la detención del juez opositor y alertó de que "hay órdenes de detención circulando", por lo que llamó a la población a movilizarse y denunciar los posibles abusos.

Por su lado, en un informe sobre las detenciones del pasado fin de semana, la Fundación Je Klere cuestionó "la verdadera motivación del Poder Ejecutivo para llevar a cabo dichos arrestos".

"Está claro que no puede haber una conspiración contra la seguridad interna del Estado. (...) No hay amenaza de uso de la fuerza peligrosa para la seguridad del Estado", según un informe de la ONG.

Las autoridades aprovecharon la confusa situación del domingo, "para sofocar cualquier intento de movilización de los activistas políticos para ejercer su derecho a manifestarse en las calles contra el régimen vigente el 7 de febrero", continuó.

"El Gobierno está, por tanto, utilizando una estratagema para pisotear el derecho de los ciudadanos a manifestarse", señaló la fundación.

Los partidos de oposición anunciaron este lunes el nombramiento del juez Joseph Mécène Jean Louis como presidente interino del país, para que lidere la transición, ya que no reconocen más la autoridad de Moise, quien de inmediato anunció la jubilación de éste y otros dos magistrados opositores.

Sin embargo, el mandatario asegura que aún tiene un año por delante, puesto que fue investido en el cargo el 7 de febrero de 2017 por un período de cinco años.

Esta disputa, basada en diferentes interpretaciones de la Constitución, ha causado la mayor crisis política en Haití en más de una década.