Disney cierra Blue Sky, el estudio de animación de "Ice Age"

Como empresa bajo el paraguas de 21st Century Fox, Blue Sky triunfó en el cine de animación especialmente con la saga familiar y de humor prehistórico "Ice Age". EFE/EPA/IAN LANGSDON/Archivo

Los Ángeles (EE.UU.), 9 feb (EFE).- Disney cerrará Blue Sky, el estudio de animación que dio a luz a éxitos del cine familiar como la saga de "Ice Age" o las dos cintas de "Rio", informó este martes el portal Deadline.

"Dada la realidad económica actual y después de mucha consideración y evaluación, hemos tomado la difícil decisión de cerrar las operaciones de Blue Sky Studios", dijo un portavoz de Disney.

Blue Sky, que bajará la persiana definitivamente en abril, pasó a formar parte de Disney en abril de 2019 cuando el gigante de Mickey Mouse compró 21st Century Fox, el conglomerado de entretenimiento de Fox.

En total, 450 trabajadores se verán afectados por el cierre de Blue Sky, pese a que Deadline aseguró hoy que Disney se pondrá en contacto con ellos para buscarles hueco en otras de sus compañías.

Como empresa bajo el paraguas de 21st Century Fox, Blue Sky triunfó en el cine de animación especialmente con la saga familiar y de humor prehistórico "Ice Age".

La primera entrega de "Ice Age" se estrenó en 2002 y después llegaron cuatro secuelas: "Ice Age: The Meltdown" (2006), "Ice Age: Dawn of the Dinosaurs" (2009), "Ice Age: Continental Drift" (2012) y "Ice Age: Collision Course" (2016).

Entre las cinco películas de "Ice Age" sumaron una recaudación acumulada en todo el mundo de más de 3.200 millones de dólares.

Además de "Ice Age", Blue Sky también dio forma a otros títulos de animación como "Rio" (2011) y su secuela "Rio 2" (2014), "Robots" (2005), "The Peanuts Movie" (2015), "Ferdinand" (2017) y "Spies in Disguise" (2019), que será la última película del estudio.

En estos momentos estaban trabajando en una nueva cinta titulada "Nimona", que se iba a estrenar en enero de 2022, pero este proyecto finalmente será cancelado y no verá la luz.

Lo que sí se mantiene en marcha es una serie sobre los personajes de "Ice Age" que se lanzará en la plataforma de "streaming" Disney+.

Fundada a finales de la década de 1980, Blue Sky logró un Óscar al mejor cortometraje de animación por "Bunny" (1998).